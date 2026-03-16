Levante y Kervin Arriaga dejan escapar puntos de forma dolorosa

Madrid, España.

El mediocampista Kervin Arriaga , convocado a la Selección de Honduras para el amistoso ante Perú del 31 de marzo, ingresó al minuto 74 en lugar de Iker Losada cuando el encuentro estaba ganando 1-0 gracias al gol de Carlos Espí al 41. Fue expulsado Nobel Mendy al 53 para los locales.

El Levante rozó la sorpresa en la capital española con el empate 1-1 ante Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas, en partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga de España. El conjunto granota está complicado en la lucha por la salvación.

Desde el arranque del encuentro, el Rayo Vallecano intentó adueñarse de la pelota y tomar la iniciativa frente a su afición. El equipo madrileño presionó alto y buscó generar peligro por las bandas, tratando de abrir espacios en la defensa levantinista. Sin embargo, el Levante mostró un planteamiento ordenado, compacto en defensa y paciente para aprovechar los espacios al contragolpe.

Con el paso de los minutos, el partido se volvió muy equilibrado. El Rayo generó algunas aproximaciones peligrosas, pero se encontró con una defensa visitante bien posicionada y un arquero atento para evitar la caída de su portería.

La jugada que definió el compromiso llegó tras una acción bien construida por el Levante, que supo aprovechar una de sus oportunidades más claras para anotar. El tanto silenció momentáneamente el estadio de Vallecas y obligó al equipo local a adelantar líneas en busca de la reacción.

En la recta final del encuentro, el Rayo Vallecano intensificó su presión y se volcó al ataque en busca del empate. Los locales generaron varias llegadas sobre el área rival, pero la defensa del Levante resistió con solidez, despejando cada intento y manteniendo la ventaja hasta el pitazo final. Y Pathé Ciss al minuto 90+5 clavó el empate 1-1, pero en la acción se vio claramente que el jugador controló el balón con la mano.