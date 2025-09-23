Kervin Arriaga preocupa: Así fue captado tras su partido ante Real Madrid

Valencia, España.

El centrocampista hondureño Kervin Arriaga sigue cumpliendo sueños en su carrera y este martes se dio el lujo de enfrentarse al equipo más laureado de la historia, nos referimos al poderoso Real Madrid. Pese a que su equipo Levante sufrió una abultada derrota como local de 1-4 ante Real Madrid, el jugador oriundo de Puerto Cortés vio acción al hacer su ingreso a los 65 minutos en lugar de su compañero Unai Vencedor.

Fue el tercer partido disputado por Kervin en la primera división del fútbol de España y en todos ellos ha sido ingresando de cambio en la segunda parte y pese a que no ha sido titular, ha recibido buenos comentarios por parte del cuerpo técnico y aficionados de su equipo. Tras el final del partido, se ha hecho viral en las diferentes redes sociales donde se ve al seleccionado hondureño cojeando al lado de su esposa Daniella Zavala. En la corta grabación, se puede notar que el centrocampista catracho tiene dificultades para poder caminar y a la espera de noticias sobre su situación, se espera que solo sea un susto y no de gravedad.

En la próxima jornada del balompié español, Levante visitará al Getafe en partido que se estará realizando el sábado 27 de octubre a partir de las 6 de la mañana, horario hondureño. Cabe recordar que Arriaga sufrió una lesión en el recto femoral de la pierna izquierda el pasado mes de agosto, esto le impidió debutar en el inicio de temporada de la Liga española y lo mantuvo fuera de la convocatoria de Honduras para las eliminatorias de Concacaf de septiembre.