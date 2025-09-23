Así es Daniella Zavala, la hermosa esposa del legionario Kervin Arriaga

Kervin Arriaga vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al enfrentarse al poderoso Real Madrid. El hondureño no solo representa a su país con orgullo, sino que también sueña en grande. Detrás de ese impulso está una persona muy especial: su esposa, Daniella Zavala.
La pareja se unió en matrimonio en diciembre de 2023 en una emotiva ceremonia. Desde entonces, han demostrado ser una de las parejas más sólidas y admiradas del medio, compartiendo momentos especiales dentro y fuera del campo.
Daniella Zavala es originaria de San Pedro Sula y actualmente tiene 26 años.
Daniella ha compartido en sus redes sociales algunos de los detalles de su nueva vida con Kervin Arriaga. Lo ha acompañado en Honduras, Estados Unidos, Serbia y ahora España.
La pareja inició su romance durante la etapa de Kervin Arriaga con el Marathón en la Liga Nacional.
Daniella es fiel aficionada del Marathón, equipo en el que jugaba Kervin Arriaga. Aquí se le puede ver en el Yankel Rosenthal apoyando al Verde.
El feliz matrimonio de Kervin y Daniella ha dejado como producto un hijo. Es una familia que está orgullosa de sus logros.
Dios, Daniela y su pequeño hizo son las grandes inspiraciones de Kervin Arriaga que va a enfrentar al Real Madrid, el equipo más grande de la historia del fútbol.
daniellarzavala es la cuenta de Instagram de la bella sampedrana.