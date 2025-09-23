  1. Inicio
Así es Daniella Zavala, la hermosa esposa del legionario Kervin Arriaga

Kervin Arriaga vive un gran momento en su carrera como legionario en España, y a su lado está Daniella Zavala, su esposa y mayor fan.

Así es Daniella Zavala, la hermosa esposa del legionario Kervin Arriaga
1 de 15

Kervin Arriaga vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al enfrentarse al poderoso Real Madrid. El hondureño no solo representa a su país con orgullo, sino que también sueña en grande. Detrás de ese impulso está una persona muy especial: su esposa, Daniella Zavala.

 Fotos: Instagram Daniella Zavala.
Así es Daniella Zavala, la hermosa esposa del legionario Kervin Arriaga
2 de 15

Daniella Zavala es una hermosa hondureña que ha robado el corazón del futbolista. Su carisma, elegancia y apoyo incondicional han sido claves en la vida personal y profesional de Arriaga
Así es Daniella Zavala, la hermosa esposa del legionario Kervin Arriaga
3 de 15

La pareja se unió en matrimonio en diciembre de 2023 en una emotiva ceremonia. Desde entonces, han demostrado ser una de las parejas más sólidas y admiradas del medio, compartiendo momentos especiales dentro y fuera del campo.
Así es Daniella Zavala, la hermosa esposa del legionario Kervin Arriaga
4 de 15

Daniella Zavala es originaria de San Pedro Sula y actualmente tiene 26 años.
Así es Daniella Zavala, la hermosa esposa del legionario Kervin Arriaga
5 de 15

Daniella ha compartido en sus redes sociales algunos de los detalles de su nueva vida con Kervin Arriaga. Lo ha acompañado en Honduras, Estados Unidos, Serbia y ahora España.
Así es Daniella Zavala, la hermosa esposa del legionario Kervin Arriaga
6 de 15

La pareja inició su romance durante la etapa de Kervin Arriaga con el Marathón en la Liga Nacional.
Así es Daniella Zavala, la hermosa esposa del legionario Kervin Arriaga
7 de 15

La joven sampedrana conquistó el corazón del ex volante del Monstruo Verde que ahora juega para el Levante de España.
Así es Daniella Zavala, la hermosa esposa del legionario Kervin Arriaga
8 de 15

Daniella es fiel aficionada del Marathón, equipo en el que jugaba Kervin Arriaga. Aquí se le puede ver en el Yankel Rosenthal apoyando al Verde.
Así es Daniella Zavala, la hermosa esposa del legionario Kervin Arriaga
9 de 15

Daniella ha cautivado a muchos de sus seguidores con sensuales fotografías en Instagram.
Así es Daniella Zavala, la hermosa esposa del legionario Kervin Arriaga
10 de 15

El feliz matrimonio de Kervin y Daniella ha dejado como producto un hijo. Es una familia que está orgullosa de sus logros.
Así es Daniella Zavala, la hermosa esposa del legionario Kervin Arriaga
11 de 15

La guapa chica es aficionada del fútbol y así lo ha presumido en sus redes sociales.
Así es Daniella Zavala, la hermosa esposa del legionario Kervin Arriaga
12 de 15

Daniella Zavala cautiva en sus redes sociales con cada fotografía que comparte en sus cuentas de Facebook, Instagram y X (Antes Twitter).
Así es Daniella Zavala, la hermosa esposa del legionario Kervin Arriaga
13 de 15

En sus redes sociales presume el amor que tiene con Kervin Arriaga.
Así es Daniella Zavala, la hermosa esposa del legionario Kervin Arriaga
14 de 15

Dios, Daniela y su pequeño hizo son las grandes inspiraciones de Kervin Arriaga que va a enfrentar al Real Madrid, el equipo más grande de la historia del fútbol.
Así es Daniella Zavala, la hermosa esposa del legionario Kervin Arriaga
15 de 15

daniellarzavala es la cuenta de Instagram de la bella sampedrana.
