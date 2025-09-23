Tabla de posiciones de la Liga Española tras goleada del Real Madrid sobre Levante

¡Líderes indiscutibles! El Real Madrid de Xabi Alonso sigue intratable y este martes 23 de septiembre firmó un nuevo gran triunfo sobre el Levante, club donde milita el hondureño Kervin Arriaga, en el juego correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports.
La 'Casa Blanca' mantuvo su invicto y consiguió los tres puntos tras vencer por 1-4 al Levante. El equipo no suelta la primera plaza y aumenta su distancia con diferencia del Barcelona; ahora lideran con 18 puntos de 18 posibles tras seis jornadas.
Por su parte, el club de Hansi Flick dormirá nuevamente como segundo, pese a contar con un partido menos. Los Azulgranas le respiran de cerca al Madrid con sus 13 puntos y pueden acortar si triunfan este jueves en el duelo ante el Real Oviedo.
En el tercer lugar se encuentra el Villarreal, que este martes igualó 1-1 ante el Sevilla para alcanzar las 11 unidades. Le sigue sorpresivamente el Espanyol también con la misma cantidad y el Athletic Club es quinto con 10.
Los puestos europeos los completa el Elche con 9 unidades, al igual que el Real Betis que es séptimo por diferencia de goles. Getafe es octavo con 9, Valencia con 8 y el Sevilla completa el Top-10 con 7 unidades.El Atlético de Madrid, por su parte, sigue saliendo del fondo y actualmente se encuentra en el puesto 12 con 6 puntos.
Tabla de posiciones de la Liga Española
Real Sociedad, R.C.D Mallorca y Girona han tenido un mal arranque y se ubican en la zona roja de la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports con 2 unidades cada uno.