Tabla de posiciones de la Liga Española tras goleada del Real Madrid sobre Levante

El Real Madrid sigue invicto y le saca ventaja al Barcelona en la tabla de posiciones de la Liga Española.

  • 23 de septiembre de 2025 a las 15:03 -
  • Lesly Gutiérrez
El Real Madrid triunfó sobre el Levante y aumentó su ventaja sobre el Barcelona.
Valencia, España.

¡Líderes indiscutibles! El Real Madrid de Xabi Alonso sigue intratable y este martes 23 de septiembre firmó un nuevo gran triunfo sobre el Levante, club donde milita el hondureño Kervin Arriaga, en el juego correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports.

La 'Casa Blanca' mantuvo su invicto y consiguió los tres puntos tras vencer por 1-4 al Levante. El equipo no suelta la primera plaza y aumenta su distancia con diferencia del Barcelona; ahora lideran con 18 puntos de 18 posibles tras seis jornadas.

Por su parte, el club de Hansi Flick dormirá nuevamente como segundo, pese a contar con un partido menos. Los Azulgranas le respiran de cerca al Madrid con sus 13 puntos y pueden acortar si triunfan este jueves en el duelo ante el Real Oviedo.

Franco Mastantuono marca su primer gol en LaLiga con el Real Madrid

En el tercer lugar se encuentra el Villarreal, que este martes igualó 1-1 ante el Sevilla para alcanzar las 11 unidades. Le sigue sorpresivamente el Espanyol también con la misma cantidad y el Athletic Club es quinto con 10.

Los puestos europeos los completa el Elche con 9 unidades, al igual que el Real Betis que es séptimo por diferencia de goles. Getafe es octavo con 9, Valencia con 8 y el Sevilla completa el Top-10 con 7 unidades.El Atlético de Madrid, por su parte, sigue saliendo del fondo y actualmente se encuentra en el puesto 12 con 6 puntos.

Tabla de posiciones de la Liga Española

Real Sociedad, R.C.D Mallorca y Girona han tenido un mal arranque y se ubican en la zona roja de la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports con 2 unidades cada uno.

Con show de Mbappé, Real Madrid no tuvo piedad ante Levante de Arriaga

