Tabla de posiciones de la Liga Española tras goleada del Real Madrid sobre Levante

Valencia, España.

¡Líderes indiscutibles! El Real Madrid de Xabi Alonso sigue intratable y este martes 23 de septiembre firmó un nuevo gran triunfo sobre el Levante, club donde milita el hondureño Kervin Arriaga, en el juego correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports.

La 'Casa Blanca' mantuvo su invicto y consiguió los tres puntos tras vencer por 1-4 al Levante. El equipo no suelta la primera plaza y aumenta su distancia con diferencia del Barcelona; ahora lideran con 18 puntos de 18 posibles tras seis jornadas.

Por su parte, el club de Hansi Flick dormirá nuevamente como segundo, pese a contar con un partido menos. Los Azulgranas le respiran de cerca al Madrid con sus 13 puntos y pueden acortar si triunfan este jueves en el duelo ante el Real Oviedo.