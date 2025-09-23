Franco Mastantuono marca su primer gol en LaLiga con el Real Madrid

En el Estadio Ciudad de Valencia, el Levante del hondureño Kervin Arriaga está enfrentando una verdadera prueba de fuego al medirse ante el poderoso Real Madrid. Hasta el momento, el conjunto granota está cayendo por 2-0 en un partido donde la superioridad del equipo blanco ha sido evidente desde el inicio.
Durante el primer tiempo, el equipo dirigido por Xabi Alonso impuso condiciones con claridad. El técnico español volvió a confiar en el joven argentino Franco Mastantuono, quien no desperdició la oportunidad y dejó su huella en el encuentro.
Mastantuono firmó su primer gol con la camiseta del Real Madrid. Tras encarar a su marcador, el juvenil se percató de que le cerraban el perfil zurdo, por lo que no dudó en rematar con la derecha y colgar el balón en la escuadra.
Con tan solo 18 años y 40 días, Mastantuono se ha convertido en el segundo jugador más joven en marcar con el Real Madrid en LaLiga en lo que va del siglo XXI.
Solo el brasileño Endrick, quien anotó con 18 años y 35 días, lo supera en esa estadística. El argentino comienza a brillar como uno de los diamantes del futuro madridista.
A pesar del esfuerzo del Levante, el dominio ha sido total por parte del Real Madrid, que ha convertido el área rival en su zona de confort. Ryan, el arquero del cuadro local, ha tenido una actuación destacada con varias intervenciones importantes, evitando que la diferencia en el marcador sea aún mayor.