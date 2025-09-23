Franco Mastantuono marca su primer gol en LaLiga con el Real Madrid

Valencia, España.

En el Estadio Ciudad de Valencia, el Levante del hondureño Kervin Arriaga está enfrentando una verdadera prueba de fuego al medirse ante el poderoso Real Madrid. Hasta el momento, el conjunto granota está cayendo por 2-0 en un partido donde la superioridad del equipo blanco ha sido evidente desde el inicio.

Durante el primer tiempo, el equipo dirigido por Xabi Alonso impuso condiciones con claridad. El técnico español volvió a confiar en el joven argentino Franco Mastantuono, quien no desperdició la oportunidad y dejó su huella en el encuentro.

Mastantuono firmó su primer gol con la camiseta del Real Madrid. Tras encarar a su marcador, el juvenil se percató de que le cerraban el perfil zurdo, por lo que no dudó en rematar con la derecha y colgar el balón en la escuadra.