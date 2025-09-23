  1. Inicio
Barcelona sufre durísimo golpe: pierde a crack por cinco meses

El club ha confirmado que uno de los futbolistas más importantes del plantel se ha sometido a una artroscopia en la rodilla derecha.

  • 23 de septiembre de 2025 a las 13:47 -
  • Agencia EFE
Jugdores del Barcelona.

 Foto: EFE.
Barcelona, España.

El centrocampista de Barcelona Pablo Páez Gavira 'Gavi' estará entre cuatro y cinco meses de baja tras someterse este martes a una artroscopia a raíz de su lesión en el menisco interno de la rodilla derecha.

El club concretó este martes en un comunicado que en esta intervención, llevada a cabo por el doctor Joan Carles Monllau bajo la supervisión de los servicios médicos de la entidad, se ha procedido a suturar el menisco con el fin de preservarlo.

Monllau ya operó en noviembre de 2023 al futbolista andaluz de una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo en la misma rodilla y que lo dejó 348 días en el dique seco.

En esta ocasión, Gavi sufre una lesión en el menisco interno, que no quedó afectada en la grave lesión que sufrió con la selección española hace casi dos años.

El centrocampista de Los Palacios y Villafranca sufrió dicha dolencia el pasado 29 de agosto en un entrenamiento con el primer equipo azulgrana.

Los servicios médicos del club le aconsejaron que hiciera primero un tratamiento conservador, pero finalmente se han decantado por llevar a cabo una artroscopia al ver que las molestias persistían.

De esta manera, Gavi se convierte en la segunda baja de larga duración del Barcelona después del guardameta Marc-André ter Stegen. El equipo azulgrana también cuenta actualmente con los lesionados Fermín López , que estará unas tres semanas en el dique seco, y de Lamine Yamal, que arrastra unas molestias en el pubis y cuyo periodo previsto de baja no ha sido especificado por el club. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

