Barcelona sufre durísimo golpe: pierde a crack por cinco meses

Barcelona, España.

El centrocampista de Barcelona Pablo Páez Gavira 'Gavi' estará entre cuatro y cinco meses de baja tras someterse este martes a una artroscopia a raíz de su lesión en el menisco interno de la rodilla derecha.

El club concretó este martes en un comunicado que en esta intervención, llevada a cabo por el doctor Joan Carles Monllau bajo la supervisión de los servicios médicos de la entidad, se ha procedido a suturar el menisco con el fin de preservarlo.

Monllau ya operó en noviembre de 2023 al futbolista andaluz de una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo en la misma rodilla y que lo dejó 348 días en el dique seco.