Kervin Arriaga mantiene su futuro en el Levante pese a rumores

A pocas horas de que cierre el mercado de fichajes invernal, el futuro de Kervin Arriaga está decidido y el futbolista hondureño no se mueve del Levante en esta ventana de traspasos.

Fuentes confirmaron a La Prensa que hasta la fecha el cuadro granota no ha recibido ofertas por el catracho, motivo por el cual seguirá siendo jugador de los valencianos hasta el final de la temporada.

Durante el transcurso del mercado invernal, el nombre de Arriaga sonó con fuerza en Italia, en donde el Genoa se mostró como el principal interesado en contar con sus servicios, sin embargo, los genoveses nunca llegaron a presentar ninguna oferta a las oficinas del Levante.