Técnico de Levante revela por qué no jugó Kervin Arriaga vs Atlético de Madrid

Madrid, España.

En conferencia de prensa, el entrenador fue enfático al aclarar que la decisión no estuvo relacionada con el rendimiento ni con el estado físico del jugador. “Arriaga está al cien por cien, ha sido una opción mía”, aseguró Castro, dejando claro que el futbolista se encuentra en buenas condiciones y entrenando con normalidad.

El técnico del Levante, Luis Castro , volvió a explicar los motivos por los que el hondureño Kervin Arriaga no apareció en el once titular en el duelo ante el Atlético de Madrid. El mediocampista catracho sumó su tercer partido consecutivo iniciando desde la banca, una situación que ha generado interrogantes entre la afición.

Luis Castro explicó que la ausencia del hondureño respondió exclusivamente a cuestiones tácticas, principalmente por el rol defensivo que requería el partido. Según detalló, la posición de pivote ante el Atlético demandaba características distintas a las que Arriaga suele desempeñar con mayor frecuencia en el terreno de juego.

En ese sentido, el técnico justificó la elección de Ugo Raghoubber, quien ha cumplido ese papel en más ocasiones. “Ugo lo ha hecho más veces y yo sabía cómo lo hace”, señaló el estratega, indicando que buscó seguridad y conocimiento específico del rol para enfrentar a un rival de alta exigencia.

Finalmente, Castro recalcó que la decisión no debe interpretarse como un castigo ni una falta de confianza hacia Kervin Arriaga. “No ha sido por no estar trabajando o algo así, ha sido una cuestión táctica”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de que el hondureño vuelva a tener protagonismo en los próximos compromisos del Levante.