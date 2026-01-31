¿Qué pasó con Arriaga? Levante frustra al Atlético y saca valioso resultado

El Levante del hondureño Kervin Arriaga sigue luchando por la permanencia y este sábado 31 de enero logró un punto clave tras empatar 0-0 ante el Atlético de Madrid de Diego Simeone en el juego correspondiente a la jornada 22 de la Liga Española 2025-2026.
El catracho no vio acción en este partido y se quedó sin disputar minutos ante el cuadro colchonero.
Las acciones del Levante vs. Atlético de Madrid
EL 11 TITULAR DEL LEVANTE: Ryan; Toljan, Adrián de la Fuente, Matturro, Moreno; Raghouber, Martínez; Romero, Álvarez, Tunde y Losada.
*El catracho Kervin Arriaga arranca en el banco de suplentes.
EL 11 TITULAR DEL ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Lenglet, Le Normand, Ruggeri; Llorente, Cardoso, Barrios, González; Sorloth y Almada.
Árbitro: Víctor García (C. Catalán).
Estadio: Ciutat de València
Hora: 11:30 a.m (Honduras)
Transmite: Sky Sports.