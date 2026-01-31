¿Qué pasó con Arriaga? Levante frustra al Atlético y saca valioso resultado

Madrid, España.

El Levante del hondureño Kervin Arriaga sigue luchando por la permanencia y este sábado 31 de enero logró un punto clave tras empatar 0-0 ante el Atlético de Madrid de Diego Simeone en el juego correspondiente a la jornada 22 de la Liga Española 2025-2026.

El catracho no vio acción en este partido y se quedó sin disputar minutos ante el cuadro colchonero.