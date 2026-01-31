  1. Inicio
  2. · Deportes

¿Qué pasó con Arriaga? Levante frustra al Atlético y saca valioso resultado

El equipo en el que milita el jugador catracho empató este sábado ante el Atlético de Madrid en la jornada 22 de la Liga Española.

¿Qué pasó con Arriaga? Levante frustra al Atlético y saca valioso resultado

Levante y Atlético de Madrid se enfrentaron este sábado por la jornada 22 de la Liga Española.
Madrid, España.

El Levante del hondureño Kervin Arriaga sigue luchando por la permanencia y este sábado 31 de enero logró un punto clave tras empatar 0-0 ante el Atlético de Madrid de Diego Simeone en el juego correspondiente a la jornada 22 de la Liga Española 2025-2026.

El catracho no vio acción en este partido y se quedó sin disputar minutos ante el cuadro colchonero.

Las acciones del Levante vs. Atlético de Madrid

EL 11 TITULAR DEL LEVANTE: Ryan; Toljan, Adrián de la Fuente, Matturro, Moreno; Raghouber, Martínez; Romero, Álvarez, Tunde y Losada.

*El catracho Kervin Arriaga arranca en el banco de suplentes.

EL 11 TITULAR DEL ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Lenglet, Le Normand, Ruggeri; Llorente, Cardoso, Barrios, González; Sorloth y Almada.

Árbitro: Víctor García (C. Catalán).

Estadio: Ciutat de València

Hora: 11:30 a.m (Honduras)

Transmite: Sky Sports.

Se va del Barcelona, se escapa fichaje del Real Madrid y bombazo de Inter Miami de Messi

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias