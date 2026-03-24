Denil Maldonado revela problema que tuvo antes de llegar a la selección de Honduras

Madrid, España.

Luego de varios meses de ausencia, Denil Maldonado fue el antepenúltimo convocado en unirse al hotel de concentración de la Selección de Honduras en Los Ángeles de San Rafael, Segovia.

Del mismo modo, reveló el objetivo que tiene como uno de los capitanes con Francisco Molina y las palabras que le dio a Reinaldo Rueda tras su adiós en la selección.

Cansado por el viaje, pero feliz por regresar a La H, Denil habló en EXCLUSIVA con el periodista Mario Figueroa sobre la lesión que lo apartó de los últimos partidos eliminatorios, la espina clavada tras la fatídica noche en San José que nos dejó fuera del Mundial 2026 y se refiere al FVS.

¿Nos comentabas que tuviste problemas al llegar a España?

Sí tuve un problema en el aeropuerto, pero gracias a Dios estamos tranquilos y poder disfrutar de estos días con la selección.

¿Cuál es tu objetivo con el seleccionador Francisco Molina?

Primero vamos a conocernos, entender la idea que él quiere implementar en el grupo y poco a poco irnos acoplando a su plan de trabajo.

¿Ya tuviste alguna charla con él?

Sí, una pequeña charla, pero es muy diferente tenerlo en persona. Vamos a ver cómo se desarrolla todo en ese aspecto.

¿Ya estás recuperado al 100% de tu lesión?

Estamos en proceso todavía. No ha sido fácil, ha sido complicado, pero hemos avanzado bastante. Creo que falta poco para volver a estar al máximo nivel.

¿Estás viviendo un buen momento en Rusia?

Sí, gracias a Dios he ido teniendo minutos y eso es muy importante para mí. No ha sido fácil por la lesión, pero poco a poco hemos ido alcanzando los objetivos.

¿Te queda esa espinita por no haber clasificado al Mundial 2026?

Siempre queda en el recuerdo porque teníamos la posibilidad de clasificar. No fue lo mejor para nosotros ni para el país, pero ahora toca pasar la página, empezar un nuevo proceso y pensar en el objetivo del 2030.