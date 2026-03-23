Así serán las camisetas de las selecciones del Mundial 2026: diseños y tendencias

El Mundial 2026 está cerca y ya hay varias selecciones que han presentado sus nuevas camisetas. Te mostramos de las más hermosas y sus peculiares diseños.
La nueva camiseta de la Selección de Italia. Los azzurri se juegan el pase al Mundial 2026 en el repechaje de la UEFA.
Jamaica, que está en el repechaje intercontinental, fue una de las primeras que presentó su armadura. La camiseta negra es la de visita (derecha), siempre adoptando los colores de su bandera.
La Selección de Estados Unidos presentó la nueva indumentaria para la justa mundialista.
Adidas que también tiene a México dentro de su mercado, filtró la camiseta blanca que usarán.
La Selección de Canadá, una de las sedes del Mundial, también ya presentó sus nuevas camisetas para el torneo.
Esta es la nueva camiseta alternativa de la selección de Brasil para la justa mundialista.
¡Hermosas! Las nuevas camisetas que usará Ecuador para el Mundial 2026.
La camiseta de local y alternativa que utilizará la Selección de Uruguay para la Copa del Mundo de este año.
Las bellas camisas de la Selección de Alemania para disputar una nueva Copa del Mundo.
La camiseta que Noruega lucirá en la Copa del Mundo de United 2026.
La camiseta de local de la Selección de Argentina, actual campeona del mundo.
La alternativa de Argentina se está convirtiendo en las camisetas más vendidas de este 2026.
Portugal, que es patrocinada por Puma, utilizó al exjugador Quaresma para publicar la camiseta blanca, de visita, que usarán en el Mundial.
Y esta es la hermosa camiseta de local que usará Portugal en la justa mundialista.
La Selección de Suecia optó el color azul de su bandera para las camisetas alternativas.
La nueva piel de la Selección de Francia para esta edición de la Copa del Mundo. Los galos son uno de los favoritos también para quedarse con el título.
Colombia la sacó del estadio... los cafeteros han adoptado para su segunda camiseta los colores azul, negro y fluorescente, muy novedoso.
Las camisetas de la Selección de Inglaterra para el Mundial 2026. Así la lucieron sus figuras en la presentación.
¡Una belleza! La tercera equipación de la Selección de España, una de las favoritas a ganar el Mundial 2026.
Esta una de las hermosas camisetas de la Selección de Japón, otra de las clasificadas al Mundial 2026.
La piel que usará Corea del Sur durante su participación en el Mundial 2026.