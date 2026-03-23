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Así serán las camisetas de las selecciones del Mundial 2026: diseños y tendencias

Estas son algunas de las lindas camisetas que usarán las selecciones en el Mundial 2026: sus diseños y tendencias.

Así serán las camisetas de las selecciones del Mundial 2026: diseños y tendencias
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El Mundial 2026 está cerca y ya hay varias selecciones que han presentado sus nuevas camisetas. Te mostramos de las más hermosas y sus peculiares diseños.
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La nueva camiseta de la Selección de Italia. Los azzurri se juegan el pase al Mundial 2026 en el repechaje de la UEFA.
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Jamaica, que está en el repechaje intercontinental, fue una de las primeras que presentó su armadura. La camiseta negra es la de visita (derecha), siempre adoptando los colores de su bandera.
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La Selección de Estados Unidos presentó la nueva indumentaria para la justa mundialista.
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Adidas que también tiene a México dentro de su mercado, filtró la camiseta blanca que usarán.
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La Selección de Canadá, una de las sedes del Mundial, también ya presentó sus nuevas camisetas para el torneo.
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Esta es la nueva camiseta alternativa de la selección de Brasil para la justa mundialista.
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¡Hermosas! Las nuevas camisetas que usará Ecuador para el Mundial 2026.
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La camiseta de local y alternativa que utilizará la Selección de Uruguay para la Copa del Mundo de este año.
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Las bellas camisas de la Selección de Alemania para disputar una nueva Copa del Mundo.
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La camiseta que Noruega lucirá en la Copa del Mundo de United 2026.
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La camiseta de local de la Selección de Argentina, actual campeona del mundo.
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La alternativa de Argentina se está convirtiendo en las camisetas más vendidas de este 2026.
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Portugal, que es patrocinada por Puma, utilizó al exjugador Quaresma para publicar la camiseta blanca, de visita, que usarán en el Mundial.
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Y esta es la hermosa camiseta de local que usará Portugal en la justa mundialista.
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La Selección de Suecia optó el color azul de su bandera para las camisetas alternativas.
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La nueva piel de la Selección de Francia para esta edición de la Copa del Mundo. Los galos son uno de los favoritos también para quedarse con el título.
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Colombia la sacó del estadio... los cafeteros han adoptado para su segunda camiseta los colores azul, negro y fluorescente, muy novedoso.
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Las camisetas de la Selección de Inglaterra para el Mundial 2026. Así la lucieron sus figuras en la presentación.
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¡Una belleza! La tercera equipación de la Selección de España, una de las favoritas a ganar el Mundial 2026.
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Esta una de las hermosas camisetas de la Selección de Japón, otra de las clasificadas al Mundial 2026.
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La piel que usará Corea del Sur durante su participación en el Mundial 2026.
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