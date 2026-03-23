Ya le tienen una sorpresa: El curioso hotel de la selección de Honduras en España

La Selección Nacional de Honduras partió este lunes rumbo a España para encarar el amistoso ante Perú que marcará el debut del estratega español José Francisco Molina.
El proceso de José Francisco Molina como Director Técnico de la Selección Nacional de Honduras se puso en marcha y este lunes inició un nuevo capítulo en el combinado catracho.
Eric Puerto se mostró ilusionado con la convocatoria de la selección de Honduras para el duelo que marcará el estreno de José Molina.
"Estoy listo, estoy a disposición, he trabajado para ello", nos señaló Eric Puerto en charla con Diario LA PRENSA.
Mike Arana, juvenil del Real España, es una de las caras nuevas en la Selección de Honduras y se mostró emocionado por el llamado.
Mike Arana y Exon Arzú del Real España son de las caras nuevas en la lista de la selección de Honduras para el partido ante Perú.
Pese a no tener equipo desde hace varias semanas, Deybi Flores fue considerado por José Molina y se mostró emocionado por su convocatoria a la selección nacional de Honduras.
El vuelo de la delegación hondureño será de ocho horas y estarán aterrizando en horas de la madrugada de España en la bella ciudad de Madrid, donde Diario LA PRENSA te tendrá una cobertura exclusiva con nuestros periodistas Mario Figueroa y Eduardo Solano.
Algunos aficionados le solicitaron un par de fotografías a jugadores de la selección de Honduras.
José Francisco Molina no atendió a la prensa deportiva en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, pero sí lo hará tras la llegada de la H en Madrid, España.
La selección de Honduras se instalará en un hotel cuatro estrellas, previo al compromiso ante Perú en Leganes, España
El hotel Segovia Sierra de Guadarrama, ubicado a unos 25 minutos en carro hasta la zona centro de la ciudad, será el búnker de la Selección Nacional de Honduras.
En este hotel, donde se respira paz y tranquilidad, José Francisco Molina iniciará un nuevo proceso tras la dura eliminación de la Bicolor Hondureña rumbo al Mundial 2030.
Asimismo, el complejo donde entrenará La H está a seis minutos en automóvil desde el hotel de concentración.
A los seleccionados nacionales ya los espera el escudo de Honduras en el mostrador del hotel cuatro estrellas.
SORPRESA: A los seleccionados nacionales ya los espera el escudo de Honduras en el mostrador del hotel cuatro estrellas.
El hotel cuenta con aproximadamente 150 habitaciones de diferentes categorías, diseñadas para todo tipo de estancias.
Todas con servicios como Wi‑Fi ilimitado, TV satelital, minibar, caja fuerte y baño privado.
El Hotel Segovia Sierra de Guadarrama ofrece instalaciones completas para descanso, ocio y bienestar, ideales para una concentración deportiva o un retiro en la naturaleza.
Entre sus instalaciones destacan áreas de recreación, piscina, gimnasio, spa con jacuzzi, sauna y baño turco, así como zonas de relajación y chill-out, perfectas para desconectar y recuperar energías después de las exigencias físicas de los entrenamientos.
En el hotel de la selección de Honduras ya está el escudo de Honduras.
Nuestro periodista Mario Figueroa está en España para darle cobertura a la selección de Honduras.
La combinación de comodidad, tranquilidad y cercanía a los entrenamientos convierte al Hotel Segovia Sierra de Guadarrama en el lugar ideal para que La H inicie con éxito esta nueva etapa bajo la conducción de Molina.