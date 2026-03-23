Menjívar recuerda a Rueda y Coito y se pronuncia tras regreso en la Selección

El portero de Olimpia reveló la razón por la que decidió volver a la Selección y el nuevo proceso de José Francisco Molina.

San Pedro Sula, Honduras.

El portero del Olimpia y de la selección de Honduras, Edrick Menjívar, fue uno de los encargados de charla con la prensa previo al viaje a España para el partido amistoso que tendrán ante Perú el próximo martes 31 de marzo.

Menjívar, quien había renunciado a la selección tras quedar fuera del Mundial 2026, confesó la razón por la que decidió volver y la responsabilidad que tienen con el nuevo cuerpo técnico, José Francisco Molina.

Deiby Flores explica lo que pasó tras salida de Arabia: "ustedes dijeron cosas..."

Del mismo modo, fue consultado por el amistoso ante la selección sudamericana y lo que esperan de este nuevo proceso: "No me gusta comparar; de todos los entrenador hemos aprendido".

PALABRAS DE MENJÍVAR

Expectativas para este nuevo proceso: Nuevo comienzo porque volvemos a empezar de cero con nuevo cuerpo técnico y muchos compañeros nuevos y esperamos arrancar bien este proceso.

¿Qué fue lo que te convenció para volver a la Selección?: Tuvimos una charla con Francis Hernández y contento de estar acá de vuelta.

¿Qué esperan con el estilo de juego?: Estamos tranquilos, no hemos podido conocernos ni él a nosotros y lo más importante es adaptarnos a la idea de él y plasmarlo en la cancha.

¿Cómo capitanes, qué compromiso adquirieron?: Todavía no hemos conversado mucho con él sobre eso. Allá en España habrá momento de hacerlo.

¿Qué piensa en el amistoso? Lindo, siempre es bonito como jugador seguir representando a la Selección y vamos a conocer la idea del profesor en estos días.

¿Qué esperan del nuevo cuerpo técnico con respecto al pasado?: No me gusta comparar porque de cada técnico tiene sus ideas. Además, de cada entrenador aprendemos mucho. Aprendí mucho de Reinaldo Rueda y de Fabián Coito, ahora nos toca aprender con el nuevo entrenador esas metodologías.

Erick Puerto contesta a críticas por su llamado y habla de su ídolo en la 'H'

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
