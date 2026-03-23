Erick Puerto contesta a críticas por su llamado y habla de su ídolo en la Selección

San Pedro Sula, Honduras.

Frente a las críticas sobre su rendimiento reciente, Puerto no esquivó el tema y respondió con madurez: “Que estén tranquilos, que no se preocupen, que uno siempre sigue trabajando”, aseguró. Además, dejó una frase que refleja su mentalidad competitiva y su ambición dentro del nuevo ciclo: “Estoy listo, estoy a disposición, he trabajado para ello”.

El delantero del Platense dejó claro que está preparado para asumir cualquier responsabilidad en el ataque de la Bicolor: “Ya me ha tocado jugar ese esquema de un solo 9 y lo he hecho de la mejor manera”, afirmó.

En el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, con maletas cargadas de ilusión y un nuevo reto en puerta, Erick “Yío” Puerto habló con Diario LA PRENSA con mucha serenidad y convicción antes de viajar a España con la camisa de la Selección de Honduras.

En lo personal, el atacante también reveló las figuras que han marcado su camino y sus aspiraciones a futuro. Reconoció la influencia de referentes históricos: “ Carlos Pavón me gustaba muchísimo verlo marcar goles”, mientras que sobre Carlo Costly fue claro: “Es un gran referente... cómo no me gustaría hacerlo a mí también”.

En la selección de Honduras puede pararse de diferentes formas, tanto con dos delanteros como con uno solo. Si te tocara hacer el delantero centro solo en el área, el 9 que necesitamos, ¿estás listo para ese reto también?

Ya me ha tocado jugar ese esquema de un solo 9 y lo he hecho de la mejor manera, y también me ha tocado jugar acompañado con otro delantero, que también lo he hecho de la mejor manera.

Ahora que los goles no han sido tan continuos como fue el torneo anterior, es cuando recibes un nuevo llamado y pues es un proyecto que comienza desde cero, ¿qué opinión te merece esto, amigo?

Siempre trabajando y siempre agradecido con Dios, y pues siempre tratando de dar un pasito al frente para seguir mejorando, y pues gracias a Dios se vino el llamado y aprovecharlo de la mejor manera.

¿Te le esperabas?

Pues gracias a mi trabajo y a la bendición de Dios que me ha dado.

Hay un sector de los aficionados y los futbolistas están expuestos a las críticas también. Hay muchos que dicen: 'Gio Puerto solo fue un futbolista con buen nivel durante un torneo y ya murió'. ¿Qué le decís a las personas que tienen esa opinión?

Que estén tranquilos, que no se preocupen, que uno siempre sigue trabajando, enfocado y siempre agradeciéndole a Dios por las cosas que le da, y sé que a veces están las críticas y todo, pero eso es normal, ya he pasado el proceso, y que estén tranquilos, que lo mejor viene aún.

Las cosas de la vida, lo que fue diciembre, de repente se te ponía en muchos equipos, por ahí también se vino un bajón en el nivel, pero tal vez este nuevo cuerpo técnico mira situaciones diferentes y hoy estás acá a unas horas para que emprendas un viaje rumbo a España.

Un bajón en el nivel no lo veo así, sino que cada quien lo mira desde sus diferentes perspectivas, tal vez no ven el rendimiento pasado del torneo por situaciones del equipo, pero siempre trabajando y tratando de dar lo mejor, y él mira otras cualidades, otras cosas que a veces el aficionado no ve, sino que solo el entrenador y uno como jugador siente, y gracias a Dios por el llamado y pues a dar lo mejor.

Erick, ya sabes lo que es ser convocado, ya estuviste en las eliminatorias, pero ¿qué es esa sensación de poder sudar la camiseta, de vestirla, de ponerte el determinado dorsal y que puedas transpirarla en la cancha?

Es lo que le pido a Dios, que me dé paz y sabiduría y entendimiento para afrontar este nuevo reto y pues que me dé la oportunidad de debutar y poder darle una alegría al pueblo hondureño.

En la convocatoria anterior mirábamos que con quien más te llevabas, al menos en la selección era con José Mario Pinto. Hoy no está en esta convocatoria, ¿con qué otros futbolistas has tenido esa relación cercana?

Con Pinto fue como de los más me llevé porque él fue el que más me guió, me ayudó en todo el proceso, porque era mi primera convocatoria, pero igual siempre traté de conversar con los demás, estuve con Jorge Álvarez, con Carlitos Pineda, con Luis, traté de hablar con Dereck y con algunos otros compañeros, y pues me entiendo bien con ellos, sabemos que a cada uno se le da la oportunidad en la selección y pues ambos estamos defendiendo a Honduras.

Puerto, ¿sos de retos?

Me gusta ponerme retos, ponerme metas y pues para eso trabajo.

Al ser un nuevo cuerpo técnico, hacer un nuevo proyecto, un nuevo proceso rumbo a 2030, nadie tiene el puesto asegurado, se pone ahí el signo de interrogación, el 9 o los 9 que determine este cuerpo técnico. ¿Estás listo para afrontarlo y que te toque a vos? Es decir, ¿me pongo la camisa y voy a ser entregado a hacer los goles?

Estoy listo, estoy a disposición de él, he trabajado para ello y sé que ahorita en este tiempo él nos va a observar y él va a tomar una decisión, y si me toca a mí defender ese puesto, ser titular en cualquier momento, pues lo haré de la mejor manera.

El profesor Raúl Cáceres, la impresión que nos genera es que los trata como una relación padre-hijo. ¿Qué les ha dicho, qué te ha dicho a ti, qué consejos te ha brindado previo a una convocatoria tan importante?

Siempre deseándome lo mejor, siempre apoyándome en todo momento, dándome consejos de que la pase bien, que esté tranquilo y que siempre siga trabajando de la mejor manera como siempre lo he hecho.

A lo largo de los años, Platense ha tenido pocos seleccionados nacionales, el último fue Kervin, por ahí ha tenido también Ilce Barahona. Bueno, seguís esa guía, seguís esa misma línea, ¿y cómo se siente eso?

Si te fijas salió Carlo Costly como delantero, pues gracias a Dios he tenido los ejemplos de ellos y seguirlos de la mejor manera y tratar de hacerlo mejor.

¿Lo ves como referente a Costly?

Sí, es un gran referente de la selección, jugó en un mundial, marcó en un mundial y cómo no me gustaría hacerlo a mí también.

Salir de Platense, emprender el viaje al exterior y ser un delantero consolidado, eso es lo que es.

Sí, me visualizo así, son metas que me he propuesto y quiero hacerlo de la mejor manera.

¿Es tu ídolo en la selección? Cuando creciste, mirabas a Costly y decías yo quiero ser como él o tenías otro referente.

No, me gustaba cómo jugaba, me gustaba su juego, Carlos Pavón me gustaba muchísimo verlo marcar goles, más que todo porque uno como delantero eso es la cerecita que da el pastel y primeramente Dios poder darle esa alegría al pueblo hondureño.

No me vas a dejar mentir, a veces como que magnifican un poco para ver si sacan una amarilla, una roja, un árbitro. ¿En los entrenamientos pasa lo mismo? ¿Se tiran así y se revuelan?

No, no, en los entrenamientos es todo distinto, igual en los partidos no se regalan nada, igual en los entrenos porque sabemos que de ahí sale el once y cada quien quiere defender su puesto, cada quien quiere jugar.

Gio, ayer que estabas haciendo maletas, ¿qué pasaba por tu cabeza?

No, con la misma ilusión, con la misma alegría de poder vestir la camiseta de la H, de poder representar al pueblo hondureño, un pueblo hondureño que ha estado un poco golpeado, pero queremos darles alegría, esa cara diferente y poderles sacar esa sonrisa.

¿Se siente diferente la primera convocatoria o cómo la hiciste hoy? La primera era una eliminatoria a un mundial, ahorita es un nuevo proceso, comienza de cero.

Siempre con la misma ilusión, con la misma alegría de empezar a hacer las cosas bien.

¿Tenés lista la celebración ya?

Sí, siempre la misma mía, agradeciendo a Dios porque cada oportunidad es gracias a Él.

¿Qué te dijo tu mamá?

Mi mamá siempre bendiciéndome, deseándome lo mejor y pidiéndole a Dios que siempre me cuide y me guarde donde quiera que vaya.