Luis Palma evita hablar de la eliminación mundialista y esto dijo de Perú

Consultado sobre la adaptación de los futbolistas hondureños al frío europeo, el atacante fue claro: “El frío es normal, el frío es normal y bueno que vengan con la motivación que venimos todos”.

Sobre su primera convocatoria en este nuevo proceso, Palma expresó: “Estamos motivados y bueno esperando empezar este proceso”. Además, confirme que aún no ha tenido contacto directo con el entrenador: “Todavía no, bueno a la espera que venga todo el grupo para poder incorporarnos”.

El delantero hondureño Luis Palma brindó una entrevista en exclusiva a Diario La Prensa , en conversación con nuestro enviado especial, Mario Figueroa, desde el hotel donde se hospedará la Selección de Honduras en Segovia, previo al amistoso ante Perú.

Al abordar la dolorosa eliminación del Mundial 2026, fue contundente y sincero: "Eso no sana hermano, eso no sana, es el sueño de todo futbolista estar en la selección e ir al mundial. Y bueno, lastimosamente no pudimos ir, está esa espinita ahí". Sin embargo, también dejó claro el enfoque hacia el futuro: “Toca trabajar”.

Sobre lo ocurrido en San José (cuando Honduras quedó eliminada), evitó profundizar: “Nada, nada, no voy a hablar del tema”, aunque reconoció que quedó una deuda pendiente: “Queríamos ir al mundial y lastimosamente no se pudo”.

En cuanto a los nuevos objetivos con el proceso actual, Palma explicó: “El objetivo de todos, aportar a la selección y bueno el proceso que viene, viene eliminatoria”. También agregó sus aspiraciones: “Quiero quedar campeón y también poder estar en todas las competiciones”.

Respecto a su crecimiento futbolístico en los últimos meses, detalló: “Trabajar en mí, trabajar en mí que al final uno trabaja para eso, para uno mismo”, y agregó sobre el momento actual: “Toca reivindicarnos y seguir adelante”.

Sobre las críticas de la afición, el jugador mostró madurez: "Para mí, esta es mi familia y si mi familia me critica pues es para bien, para seguir creciendo. Entonces solo los escucho a ellos".

Finalmente, envió un mensaje a los hondureños en España: "Que nos apoyen, que va a ser un buen partido, un lindo partido. Y bueno que nos ayuden y que esperamos el apoyo de ellos". Además, opinó sobre el rival de turno: “Perú siempre ha sido fuerte y ahora nos toca jugar contra ellos"