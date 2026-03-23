Alejandro Reyes rompe el silencio tras su vuelta a la Selección de Honduras

Tras esa convocatoria, Reyes pasó por un período de ausencia en el equipo nacional que coincidió con su etapa como legionario en el Sporting de Costa Rica entre 2024 y 2025.

La última vez que lo citaron fue por parte del colombiano Reinaldo Rueda cuando el futbolista formó parte del Génesis en septiembre de 2023.

Casi cuatro años han pasado desde que Alejandro Reyes vistió por última vez la camiseta de la Selección de Honduras. El talentoso volante de Motagua fue una de las grandes novedades que presentó el técnico José Molina en la convocatoria de cara al partido amistoso que disputará la Bicolor el próximo martes ante Perú en España.

Ahora, con 'Paco' Molina al mando, Alejandro regresó a la Bicolor y reitera que antes sufría mucho porque no era tomado en cuenta. Se siente muy agradecido con el DT español por esta gran oportunidad.

"Muy contento, al igual que todos los compañeros estamos alegres de haber sido tomados en cuenta. Sabemos la responsabilidad que tenemos, hacer un buen trabajo en España , devolverle la confianza al profe que nos está dando. Debemos poner a la Selección en lo más alto", declaró Reyes minutos antes de que la 'H' emprendiera su vuelo rumbo al viejo continente desde San Pedro Sula.

Recuerda cuándo había sido su última convocatoria: "Estaba en el Génesis. El profe Rueda me tomó en cuenta para un par de partidos, pero no me uniformó. Es una alegría demasiado grande para mí y mi esposa. Para cualquier jugador lo más lindo que puede alcanzar es estar en la Selección Nacional. Ahora nos toca trabajar".

Tras su paso por el Génesis, Reyes siguió su carrera en Costa Rica y ahí también sufría por quedarse fuera de las listas. "En Costa Rica no tenía familiares ni nada, me tocaba sufrir en soledad con mi esposa cuando no me llamaban en la Selección. El hecho de volver a ser tomado en cuenta es una satisfacción personal muy grande".

"Nunca bajé los brazos, siempre tuve fe que en el cualquier momento podía recibir otra vez el llamado. Gracias al trabajo que estamos haciendo en el equipo ya llegó y estamos contentos", sostuvo.

Reyes nunca perdió la convicción de volver a la Bicolor : "Soy una persona muy creyente, me muevo mucho por la fe, siento que en Costa Rica, a pesar de que las cosas me estaban saliendo bien, quizás no era el tiempo de volver a la Selección . Ahora con el trabajo en Motagua se me dio la oportunidad nuevamente. Me siento muy graduado, con confianza y total responsabilidad. Tenemos que aportar al máximo".

Alejandro explica que su fichaje por el conjunto azul le hizo bien a su carrera. "La gente no estaba tan contenta con mi llegada, pero con mi trabajo y profesionalismo él demostró lo que soy. Hoy estoy aquí en la Selección muy agradecido, porque es algo que venía esperando hace mucho tiempo".

"Yo sufría cuando no me tomaban en cuenta, porque sentía que estaba haciendo bien las cosas. Pero ahora tengo la oportunidad y debo aprovecharla al máximo", insistió.

Por último, Reyes afirma que nunca sintió rencor por no ser convocado. "No, no soy una persona rencorosa, me alegraba por los que iban porque al final cada quien trabaja por estar aquí. Voy a dar mi máximo esfuerzo para seguir siendo tomado en cuenta. Ahorita me siento mejor, con muchísima confianza, lo que me ha generado el equipo".