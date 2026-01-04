Honduras avanza en la lucha contra delitos cibernéticos

San Pedro Sula, Honduras

Honduras ha mostrado avances relevantes en el combate a los delitos cibernéticos, no obstante, todavía carece de disposiciones específicas para manejar las evidencias electrónicas, según el último Informe de Ciberseguridad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Informe de Ciberseguridad 2025: Desafíos de vulnerabilidad y madurez para cerrar brechas en América Latina y el Caribe, publicado recientemente por el BID, señala que “Honduras ha logrado algunos avances”, como “el Decreto 130-2017, que incorpora al Código Penal el Título XXII: ‘Seguridad de Redes y Sistemas Informáticos’, que define diversos delitos relacionados con la tecnología. Estos incluyen fraude informático, pornografía infantil (incluyendo grooming y sexting), violación y divulgación de secretos”.

“El código de procedimiento penal del país establece procedimientos y medidas para investigar todos los delitos, incluidos los cibernéticos”, dice el documento. Sin embargo, “Honduras aún carece de disposiciones específicas para el manejo de evidencia electrónica en su Código de Procedimiento Penal. Esta brecha sugiere que, aunque el país ha avanzado en la criminalización de los delitos cibernéticos, procesar efectivamente estos crímenes puede resultar desafiante debido a limitaciones procesales”, destaca. El informe, elaborado en conjunto con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Universidad de Oxford, evalúa la madurez cibernética de la región y sitúa a Honduras en etapas formativas en varias dimensiones, entre ellas la estrategia nacional de ciberseguridad, cuya finalización estaba prevista para 2025. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Participación en iniciativas regionales

Además de los avances en el marco legal, Honduras participa activamente en iniciativas regionales de ciberseguridad a través de su involucramiento en la Alianza Digital UE-LAC y como miembro de la red LAC4. Dentro de la Alianza Digital UE-LAC, el país contribuye a esfuerzos birregionales orientados a promover una transformación digital segura, la protección de datos y servicios públicos resilientes. “Precisamente bajo el apoyo de LAC4, Honduras ha recibido asistencia técnica para el desarrollo de su primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad, adoptando un enfoque multistakeholder mediante un taller dedicado a las mejores prácticas internacionales y marcos de gobernanza”, dice. A criterio de los organismos autores del informe, “uno de los principales desafíos que enfrenta Honduras consiste en fomentar una cultura consciente de la ciberseguridad, en gran medida debido a las bajas tasas de alfabetización digital”. Frente a esa debilidad, “el país ha reconocido la necesidad de elevar la conciencia sobre los riesgos asociados al uso de las tecnologías de la información. Para abordar esto, el Plan Nacional de Gobierno Digital 2023-2026 incluye iniciativas de inclusión digital y desarrollo de habilidades". Estas iniciativas, lideradas por la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) de la Presidencia de la República, se complementan, entre otras, con el programa de inversión con el BID “Transformación Digital para Mayor Competitividad”, por un total de $49 millones. El informe establece que hay avances en sectores específicos, como el financiero, gracias a las regulaciones emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en materia de gestión de tecnologías de la información y ciberseguridad para este sector.

Universidades en Honduras

Honduras se encuentra aún en las etapas iniciales de construcción de expertise en ciberseguridad. Sin embargo, varias instituciones educativas han comenzado a ofrecer cursos y diplomados en línea. Por ejemplo, la Universidad Politécnica Innovación imparte un Diplomado en Ciberseguridad dirigido a profesionales de TI, administradores de sistemas e individuos interesados en fortalecer sus conocimientos sobre protección de la información La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) ofrece un curso de Ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas (Pymes), orientado a jóvenes empresarios, gerentes y tomadores de decisiones. La Universidad de Defensa de Honduras cuenta con un Diplomado en Ciberdefensa y Ciberseguridad para profesionales tanto civiles como militares.