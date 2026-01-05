Trump: "Unas 80 personas" fueron asesinadas en Venezuela

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes en una entrevista exclusiva con NBC News que aproximadamente 80 personas murieron durante el operativo contra Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro.

“Ya sabes, mucha gente fue asesinada en el otro bando”, dijo Trump en conversación con la periodista Kristen Welker.

Al ser consultado sobre la cifra exacta de muertos, el mandatario respondió: “No estoy contento con eso, pero fueron muchas. Yo diría que fueron 80”.