“Soy inocente. Soy un hombre decente. Soy presidente", dijo Maduro al juez

Estados Unidos

El presidente venezolano Nicolás Maduro Moros compareció este lunes ante un tribunal federal de Nueva York tras haber sido capturado el pasado 3 de enero en Venezuela por Estados Unidos. Él y su esposa Cilia Flores se declararon inocentes. Maduro es acusado de cuatro cargos principales: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer tales dispositivos en el marco de actividades contra el gobierno estadounidense. Cilia Flores, su esposa, figura como coimputada; sus cargos se centran en su presunta participación en la red de narcotráfico liderada por su esposo. Barry Pollack, el abogado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que "por el momento no solicitará la libertad bajo fianza" para el mandatario, aunque no descartó hacerlo más adelante.

Desarrollo de la audiencia

Durante la audiencia, Maduro utilizó auriculares para interpretación simultánea mientras el juez detallaba el alcance de los cargos en su contra: “El Tribunal 3 se ocupa de armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos. Finalmente, en el Tribunal 4 se les acusa de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.” Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El juez inició el intercambio con una verificación de identidad: “¿Es usted Nicolás Maduro Moros?”, a lo que el acusado respondió: “Sí.” Consultado sobre la notificación del auto de procesamiento, el abogado defensor intervino: “Renunciamos a la lectura pública.” Maduro añadió: “Lo tengo en mis manos por primera vez. Prefiero leerlo personalmente”. El magistrado recordó entonces las advertencias legales: “Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Veo que tiene abogado, Sr. Pollack. Si no puede pagar uno, el gobierno le proporcionará uno gratis. ¿Conocía estos derechos?” Maduro respondió: “No conocía esos derechos, hasta ahora”.

Al momento de declarar, el acusado sostuvo: “Soy inocente. Soy un hombre decente. Soy presidente.” Su abogado aclaró que se trataba de “una declaración de no culpabilidad de todos los cargos”. El juez cerró ese tramo de la audiencia indicando: “Bridget...”, en referencia a su asistente, y añadió: “Ella te procesará.” En relación con la situación de captura, el juez preguntó: “¿Hay una solicitud de libertad bajo fianza?”, A lo que el abogado Pollock respondió: “El señor Maduro no busca libertad bajo fianza en este momento, sin perjuicio de solicitarla posteriormente.” El magistrado replicó: “Puede hacer esa solicitud más tarde, la escucharé.” Además, se informó que “Celia Flores también consiente la detención”. Durante la audiencia, la defensa planteó objeciones sobre el estatus del acusado y el procedimiento de captura. Pollock afirmó: “El Sr. Maduro es un jefe de Estado en funciones, y también existen dudas sobre su captura por parte de militares.” Asimismo, señaló que la defensa estaba dispuesta a “renunciar a los derechos de la Ley de Juicios Rápidos hasta el 17 de marzo y establecer un calendario de mociones en este momento”. La fiscalía respondió: “Proponemos excluir el tiempo de la Ley de Juicios Rápidos”. También se abordaron cuestiones médicas. Pollock indicó: “Hay algunos problemas médicos con el señor Maduro; completaré el formulario para asegurarme de que reciba el tratamiento adecuado”. Por su parte, Donnelly agregó: “La señora Flores de Maduro resultó herida durante su secuestro, tenía contusiones en las costillas”. El juez concluyó ese punto señalando: “Resuélvelo y déjame saber”. Finalmente, el tribunal trató los plazos procesales y el intercambio de pruebas. El juez preguntó: “¿A continuación, el descubrimiento según la regla 16?” El Fiscal General de los Estados Unidos respondió: “Hemos consultado y escribiremos al tribunal, y volveremos a informarle en aproximadamente 60 días. Hemos hablado sobre el 17 de marzo; todos están disponibles.” El juez aceptó la fecha indicando: “Fecha satisfactoria.” Pollock cerró afirmando: “Espero una práctica de movimiento sustancial”.

Tenso momento