Así buscarán los hijos de Maduro la liberación de la pareja presidencial

Esta comisión estará liderada por el diputado —y hermano de la vicepresidenta— Jorge Rodríguez, junto al canciller venezolano, Yván Gil, la presidenta del programa gubernamental para migrantes Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, y el ministro de Información, Freddy Ñáñez, quien dio a conocer las decisiones del consejo ministerial, celebrado en la víspera. Foto redes sociales.