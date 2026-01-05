  1. Inicio
Así fue la operación Absolute Resolve que llevó a Maduro de Venezuela a Nueva York

El ataque contra Nicolás Maduro se realizó en las primeras horas del sábado 3 de enero

Así fue la operación Absolute Resolve que llevó a Maduro de Venezuela a Nueva York
1 de 10

En la madrugada del 3 de enero, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado a Estados Unidos tras una operación ejecutada por personal militar estadounidense en Caracas. El operativo denominado Absolute Resolve marcó un hecho sin precedentes en la relación entre ambos países y abrió un nuevo capítulo en la prolongada confrontación entre Washington y el chavismo.

 Foto: EFE
Así fue la operación Absolute Resolve que llevó a Maduro de Venezuela a Nueva York
2 de 10

El equipo de extracción de Estados Unidos ingresó al complejo donde se encontraba Maduro en la capital venezolana y lo sacó bajo custodia. La operación se realizó con rapidez y bajo estrictas medidas de seguridad, evitando enfrentamientos y garantizando el control total del traslado.

 Foto: EFE
Así fue la operación Absolute Resolve que llevó a Maduro de Venezuela a Nueva York
3 de 10

El primer tramo del operativo se realizó por vía aérea desde Caracas. Una vez fuera del país, Maduro fue trasladado al buque naval estadounidense USS Iwo Jima, una nave de asalto anfibio utilizada en misiones estratégicas y despliegues militares de alta complejidad.

 Foto: EFE
Así fue la operación Absolute Resolve que llevó a Maduro de Venezuela a Nueva York
4 de 10

Desde el USS Iwo Jima, el mandatario venezolano fue llevado a una base militar de Estados Unidos, donde se completaron los procedimientos iniciales antes de su traslado definitivo. En esa instalación fue abordado un avión con destino a territorio estadounidense.

 Foto: EFE
Así fue la operación Absolute Resolve que llevó a Maduro de Venezuela a Nueva York
5 de 10

La aeronave aterrizó en la base aérea Stewart de la Guardia Nacional, ubicada en el estado de Nueva York. Allí se activó un nuevo protocolo de seguridad que incluyó su transferencia inmediata a un helicóptero para continuar el recorrido.

 Foto: EFE
Así fue la operación Absolute Resolve que llevó a Maduro de Venezuela a Nueva York
6 de 10

El helicóptero se desplazó hasta la ciudad de Newburgh y posteriormente continuó hacia la ciudad de Nueva York. El traslado aéreo evitó rutas terrestres y se realizó bajo vigilancia permanente de las autoridades federales.

 Foto: EFE
Así fue la operación Absolute Resolve que llevó a Maduro de Venezuela a Nueva York
7 de 10

Ya en Manhattan, Nicolás Maduro fue llevado a una sede de la Administración para el Control de Drogas (DEA), donde se le tomaron las huellas dactilares como parte del proceso judicial en su contra. Este procedimiento confirmó formalmente su ingreso al sistema de justicia federal estadounidense.

 Foto: EFE
Así fue la operación Absolute Resolve que llevó a Maduro de Venezuela a Nueva York
8 de 10

Tras completar los registros, Maduro fue trasladado al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal que alberga a personas acusadas de delitos de alto perfil. Allí permanece detenido mientras se desarrollan las siguientes etapas del proceso judicial.

 Foto: EFE
Así fue la operación Absolute Resolve que llevó a Maduro de Venezuela a Nueva York
9 de 10

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el presidente venezolano enfrentará cargos relacionados con narcotráfico, una acusación que había sido formulada en años anteriores y que ahora avanza con su detención en suelo estadounidense.

 Foto: EFE
Así fue la operación Absolute Resolve que llevó a Maduro de Venezuela a Nueva York
10 de 10

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes 5 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal federal del sur de Nueva York, en Manhattan, donde comparecerá por primera vez ante un juez.

 Foto: EFE
