China, con la mirada puesta en el petróleo venezolano tras la caída de Maduro

Pekín, China

La captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos ha generado un terremoto geopolítico y ha elevado la incertidumbre en el sector petrolero, con su principal aliado y comprador, China, siguiendo la situación muy de cerca. Preguntado directamente en rueda de prensa por países como China y su interés en el petróleo venezolano, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró: “Estamos en el negocio del petróleo. Vamos a vendérselo. No vamos a decir que no vamos a dárselo. (...) Venderemos grandes cantidades de petróleo a otros países, muchos de los cuales ya lo están usando”.

Ante las sanciones, los datos oficiales de las Aduanas chinas solo muestran compras directas por unos 729 millones de dólares en 2024 y por 94 millones entre enero y noviembre de 2025. La mayoría de importaciones se produce con múltiples trasbordos a través de terceros países como Malasia o Cuba para ocultar su origen real, por lo que la calificadora de deuda S&P sigue considerando a China como el principal comprador mundial de crudo venezolano. Sin embargo, "el petróleo venezolano supone menos de un 5% del total de importaciones de China", matiza el jefe del Instituto de Política Energética de la Universidad de Xiamen, Lin Boqiang, en declaraciones recogidas por el diario hongkonés South China Morning Post. Según S&P, esos barriles se dirigen mayormente a refinerías independientes en la provincia oriental de Shandong que importan el crudo pesado a precios rebajados debido a las sanciones, y que lo procesan para aplicaciones como el asfaltado.

Amortiguar el impacto

Además, aunque Pekín mantiene las cifras en secreto, esa firma ya avanzó hace unos meses que el mayor importador mundial de petróleo se había embarcado en una campaña para elevar sus reservas estratégicas de ese material, algo que, precisamente, le permitiría amortiguar el impacto de incertidumbres como la de estos días. Neil Shearing, economista jefe de la consultora británica Capital Economics, recuerda también que la importancia de Venezuela a nivel mundial ha caído en las últimas décadas por la mala gestión: en los 70, producía un 8 % del suministro mundial de petróleo, cifra que ha caído ahora al 1%. Así, el país sudamericano se encuentra actualmente en el puesto número 18 de productores mundiales. Y, aunque posee las mayores reservas del planeta, los costes de procesar el tipo de crudo del que dispone y de recuperar la producción a niveles simplemente de hace una década suponen importantes trabas, a las que se suma el aumento de la extracción en EE. UU. y los países de la OPEP. “En resumidas cuentas, no creemos que los eventos de este fin de semana alteren de forma material los mercados globales de petróleo y, por consiguiente, tampoco los pronósticos económicos mundiales”, apunta Shearing.

Implicaciones geopolíticas