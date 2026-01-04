Trump dice que habrá un segundo ataque si las autoridades venezolanas no cumplen

Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que si las autoridades venezolanas "no cumplen" habrá un segundo ataque dentro de Venezuela, después de la operación que detuvo y depuso a Nicolás Maduro.

Trump aseguró de regreso a la Casa Blanca que están en contacto con la recién nombrada presidenta Delcy Rodríguez y que tienen canales de comunicación con Caracas.

"Seguimos preparados (para un segundo ataque)", explicó a los medios a bordo del Air Force One Trump.