Trump dice que muchos cubanos fallecieron en la operación contra Maduro

Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó hoy que "muchos en el otro bando" fallecieron el sábado en la operación para capturar Nicolás Maduro, incluido "muchos cubanos" que protegían al mandatario detenido durante la madrugada para enfrentar cargos de narcotráfico y corrupción.

Trump lamentó las muertes y reveló que las fuerzas de seguridad que protegían a Maduro sufrieron muchas bajas durante la operación de los Delta Force.

"Muchos cubanos murieron ayer protegiendo a Maduro", aseguró el mandatario de camino a la Casa Blanca. La seguridad de Maduro estaba compuesta de un alto número de agentes cubanos.