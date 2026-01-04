  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump dice que Cuba está "a punto de caer" sin petróleo venezolano

"Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano", aseguró Donald Trump

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 20:24 -
  • Agencia EFE
Trump dice que Cuba está a punto de caer sin petróleo venezolano

Captura de video tomada de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escuchando al secretario de Estado Marco Rubio durante una declaración este sábado, desde Palm Beach (FL, EE.UU.).

 LA CASA BLANCA / EFE
Washington, Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este domingo que Cuba está "a punto de caer" y apuntó que su economía está en la ruina y además ahora no tendrá acceso al petróleo venezolano.

"Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano", aseguró el mandatario estadounidense.

Trump amenaza a Petro con que puede haber una misión de USA también en Colombia

"Muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros", añadió.

En las declaraciones, realizadas desde el Air Force One, Trump consideró que, ante la mala situación económica en la isla, no sería necesaria una operación en Cuba similar a la que capturó ayer en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"No creo que necesitemos ninguna acción", aseguró Trump.

El presidente estadounidense aseguró hoy a su vez que "muchos cubanos" fallecieron ayer tratando de proteger a Maduro en Caracas.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, evitó hoy mismo en una entrevista televisada dar una respuesta clara sobre la isla y se limitó a decir que "el Gobierno cubano es un gran problema".

"No voy a hablarles ahora sobre cuáles serán nuestros próximos pasos ni nuestras políticas al respecto. Pero creo que no es ningún secreto que no somos precisamente admiradores del régimen cubano", dijo a NBC News el político cubano estadounidense. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias