Delcy Rodríguez designa una comisión en Venezuela para gestionar la liberación de Maduro

Delcy Rodríguez designa una comisión encabezada por Jorge Rodríguez para gestionar la liberación de Nicolás Maduro tras su captura por Estados Unidos.

  • Actualizado: 04 de enero de 2026 a las 20:57 -
  • Agencia EFE
Captura de pantalla de la cuenta oficial en instagram de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando en una reunión este domingo, en Caracas (Venezuela).

 @delcyrodriguezv / EFE
Caracas, Venezuela

La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este domingo una comisión para gestionar la liberación del presidente del país, Nicolás Maduro, quien fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, por Estados Unidos en medio de un ataque a territorio venezolano.

Rodríguez, que fue convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a ejercer como presidenta encargada, designó al frente de esa comisión a su hermano y titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, quien también es jefe del "diálogo y la paz de Venezuela", dijo el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, al finalizar un consejo de Estado.

Noticia en Desarrollo...

Delcy Rodríguez invita a Estados Unidos a trabajar en una "agenda de cooperación"

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

