Ellos son los abogados que defenderán a Nicolás Maduro y Cilia Flores

Nicolás Maduro y Cilia Flores ya formalizaron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York la contratación de sus equipos de defensa y eligieron a abogados estadounidenses con amplia trayectoria en casos federales complejos y en negociaciones con el Departamento de Justicia.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, contrató al abogado penalista Barry Pollack para que asumiera su representación legal ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York.
Barry Pollack ya presentó una notificación de comparecencia como abogado defensor en el caso, horas antes de la audiencia programada para el mediodía de este lunes en Manhattan.
El abogado estadounidense representó durante años al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y negoció el acuerdo que permitió su declaración de culpabilidad y posterior liberación.
Documentos judiciales indicaron que Nicolás Maduro fue representado por Barry Pollack en la audiencia de este lunes, marcando el inicio formal de su estrategia de defensa ante la fiscalía federal.
Además el abogado Mark Donnelly (a la derecha de la foto), exfiscal del Departamento de Justicia y especialista en delitos económicos, es quien representara legalmente a Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.
Donnelly es un abogado litigante con más de dos décadas de experiencia en defensa penal compleja. Antes de incorporarse al ejercicio privado, trabajó durante más de diez años en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se desempeñó en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas.
Estados Unidos capturó la madrugada del 3 de enero a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de un ataque a Venezuela que afectó a varios estados y a la capital, Caracas, por orden del presidente Donald Trump, que calificó el operativo como “brillante”.
La Casa Blanca activó desde septiembre pasado un enorme despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde Colombia y Venezuela, mientras reclama al mismo tiempo la salida de Maduro y sus aliados cercanos, a los que acusa de liderar un denominado Cartel de los Soles.
Durante una operación denominada Absolute Resolve, el equipo de extracción de Estados Unidos ingresó al complejo donde se encontraba Maduro en la capital venezolana y lo sacó bajo custodia. La operación se realizó con rapidez y bajo estrictas medidas de seguridad, evitando enfrentamientos y garantizando el control total del traslado.
El derrocado presidente Nicolás Maduro compareció el 5 de enero, al mediodía, ante el tribunal en Nueva York. Enfrenta cargos relacionados con drogas y armas.
La fiscalía de Estados Unidos afirma que Maduro dirigía “pandillas patrocinadas por el Estado” y “corrompió instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos”.
Esta es la foto oficial de la captura de Nicolás Maduro.