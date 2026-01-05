Así velan a Rosa González, fallecida durante captura de Maduro

Caracas, Venezuela

En una ceremonia íntima, una docena de personas despidieron este lunes a Rosa Elena González, de 80 años, residente del estado La Guaira, cercano a Caracas, y una de los civiles fallecidos durante los ataques de fuerzas estadounidenses en el país suramericano, en el cual fueron capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En una reducida habitación, los asistentes rodearon el ataúd de la mujer, y su hermano, quien declinó ofrecer declaraciones, dirigió una plegaria que estuvo seguida por el sermón de un pastor. Los demás asistentes también rechazaron declarar. En las afueras, un vehículo policial custodiaba la entrada de la sede funeraria.

González vivía en la urbanización Rómulo Gallegos, en el sector Catia La Mar, un área que se encuentra a un costado de la Meseta de Mamo, donde queda la Academia Militar de la Armada Bolivariana, uno de los objetivos de los ataques estadounidenses el sábado. Según relataron a EFE residentes del sector, González resultó herida dentro de su casa durante una de las explosiones, la trasladaron a un hospital cercano, pero falleció. Su apartamento quedó completamente destruido, luego de que su edificio fuera impactado por los bombardeos. El impacto de las detonaciones también reventó las ventanas y derribó las paredes de una de las fachadas del edificio. En las edificaciones cercanas quedaron las marcas de las esquirlas. La mañana de este lunes, funcionarios de obras públicas trabajaban en la remoción de los escombros del ataque, mientras que se instalaron tiendas con atención médica y psicológica de las autoridades. Funcionarios policiales y civiles con armas largas, no identificados, custodiaban el sitio. El edificio fue desalojado voluntariamente por sus residentes el domingo.

¿Hubo más muertos?

Las autoridades venezolanas no han ofrecido un balance de daños, afectados, heridos ni fallecidos. Sin embargo, el canciller, Yván Gil, divulgó el domingo un comunicado del Ejecutivo venezolano en el que confirmó que 32 "combatientes cubanos" fallecieron durante los ataques. En el texto, aseguró que los cubanos "ofrendaron su vida cumpliendo su deber" e indicó que este personal desempeñaba "tareas de protección y defensa institucional" como parte de la "cooperación entre Estados soberanos". La madrugada del sábado (hora local) fuerzas de Estados Unidos atacaron con explosiones en varias zonas de Caracas y los estados cercanos La Guaira, Aragua y Miranda (norte).