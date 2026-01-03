¿Qué cargos enfrentan Nicolás Maduro y Cilia Flores?

Nueva York, Estados Unidos

Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ya fueron formalmente imputados en el Distrito Sur de Nueva York tras su captura en la operación militar ejecutada la madrugada del 3 de enero de 2026. Ambos enfrentarán juicio en territorio estadounidense por delitos graves relacionados con narcotráfico y posesión de armamento.

Cargos que se les imputan

Nicolás Maduro es acusado de cuatro cargos principales: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer tales dispositivos en el marco de actividades contra el gobierno estadounidense. Cilia Flores, por su parte, figura como coimputada en el expediente, aunque los detalles específicos de sus cargos se centran en su presunta participación en la red de narcotráfico liderada por su esposo. Estas acusaciones se derivan de investigaciones del Departamento de Justicia iniciadas años atrás, que incluyeron testimonios de cooperantes y evidencia de envíos de sustancias controladas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Bondi enfatizó que ambos "pronto enfrentarán la justicia estadounidense en suelo y tribunales estadounidenses".

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess... — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026