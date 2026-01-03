  1. Inicio
¿Qué cargos enfrentan Nicolás Maduro y Cilia Flores?

La fiscal general de Estados Unidos confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ya fueron formalmente imputados en el Distrito Sur de Nueva York

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 06:47 -
  • Redacción
¿Qué cargos enfrentan Nicolás Maduro y Cilia Flores?

Fotografía de archivo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (i), junto a su esposa, Cilia Flores.

 Foto: EFE
Nueva York, Estados Unidos

Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ya fueron formalmente imputados en el Distrito Sur de Nueva York tras su captura en la operación militar ejecutada la madrugada del 3 de enero de 2026.

Ambos enfrentarán juicio en territorio estadounidense por delitos graves relacionados con narcotráfico y posesión de armamento.

Cargos que se les imputan

Nicolás Maduro es acusado de cuatro cargos principales: conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer tales dispositivos en el marco de actividades contra el gobierno estadounidense.

Cilia Flores, por su parte, figura como coimputada en el expediente, aunque los detalles específicos de sus cargos se centran en su presunta participación en la red de narcotráfico liderada por su esposo.

Estas acusaciones se derivan de investigaciones del Departamento de Justicia iniciadas años atrás, que incluyeron testimonios de cooperantes y evidencia de envíos de sustancias controladas.

Bondi enfatizó que ambos "pronto enfrentarán la justicia estadounidense en suelo y tribunales estadounidenses".

La captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, es por el momento el principal logro anunciado de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que ha puesto en las últimas horas en vilo a la comunidad internacional y sobre todo a Latinoamérica.

