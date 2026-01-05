¿Qué revelan las ilustraciones de Maduro y su esposa Cilia en la corte?

A través de bocetos hechos a mano, se logra observar el comportamiento y los gestos de Nicolas Maduro y su esposa Cilia Flores cuando se sentaron ante el tribunal federal en Nueva York, Estados Unidos. Estas son las ilustraciones...
Cilia Flores permaneció sentada, con un uniforme azul, auriculares y una curita (venda) visible en el rostro. Estuvo con su cuerpo inclinado hacia la mesa y las manos cerca del torso, una actitud que transmite cautela y repliegue.
Nicolás Maduro, en cambio, estuvo de pie, en el centro de la escena, con uniforme carcelario azul y sin esposas visibles, rodeado de abogados y agentes de seguridad.
Para muchos expertos en lenguaje corporal, sus manos cerca del pecho transmiten una mezcla de desafío y necesidad de reafirmarse como figura de autoridad. Sin embargo, los elementos que lo rodean —el uniforme de preso, los auriculares de traducción y la cercanía de los custodios—revelan una realidad distinta.
Su figura domina el encuadre: el torso levemente inclinado hacia adelante y las manos juntas frente al pecho sugieren un intento de mantener control y compostura, pese a encontrarse formalmente bajo custodia.
El hombre que gobernó Venezuela fue obligado a escuchar, a través de un traductor, en un espacio donde ya no tiene mando ni control.
Los bocetos, publicados por EFE y realizados por la artista Jane Rosenberg, corresponden a la primera comparecencia del depuesto presidente venezolano ante la justicia de Estados Unidos, horas después de su captura en Caracas durante una operación militar estadounidense.
Tanto Maduro como su esposa se declararon no culpables de todos los cargos de los que les acusa y el mandatario afirmó que sigue siendo el presidente de Venezuela y que es "un prisionero de guerra" y ha sido "secuestrado".
Las imágenes recrean lo ocurrido en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, un tribunal donde por razones de seguridad y orden no se permite el ingreso de cámaras ni grabadoras. Por ello, los dibujos se convierten en el único registro visual de la sesión.
En la comparecieron este lunes 5 de enero de 2026 ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, los acusados enfrentaron formalmente los cargos de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y posesión de armas de guerra.