“Nos hemos quedado sin ropa ni zapatos”, migrantes venezolanos sueñan con regresar a su país

Tegucigalpa, Honduras

Migrantes venezolanos relataron que dejaron su país empujados por la persecución política , el hostigamiento y una economía que los obligó a elegir entre migrar o no sobrevivir . Hoy, la captura de Maduro es interpretada por muchos como una señal de cambio , un punto de quiebre que, aunque aún incierto, podría marcar un nuevo rumbo para Venezuela.

Un día después desde que se conoció la captura del líder del régimen de Nicolás Maduro , en Honduras, la noticia continúa generando eco entre los venezolanos que migraron junto a sus familias, reavivando el anhelo de regresar a su patria y reencontrarse con sus seres queridos .

Alexander José Marcano, originario de Maturín, Venezuela, reside desde hace tres años en Honduras. Durante su trayecto migratorio atravesó la selva del Darién y recorrió una extensa ruta por Colombia, Panamá y Costa Rica.

Al referirse a la noticia, su voz se quiebra. Asegura que, aunque no siente alegría por la caída de otro ser humano, el anuncio de la captura de Nicolás Maduro le ha generado alivio. “Uno siente que la familia puede estar un poco más tranquila”, expresó.

Marcano confesó que, aunque el futuro de su país sigue siendo incierto, su mayor ilusión es volver y conocer a sus nietos, a quienes solo ha visto a través de una pantalla. “Quiero conocer a mis nietos. Solo los he visto por videollamadas. Eso pega”, admite, al recordar los miles de kilómetros recorridos lejos de su tierra.

Conocido cariñosamente como “El Chamo”, Alexander Marcano logró reconstruir su vida en Honduras. Actualmente se desempeña como encargado de un negocio, donde asegura haber encontrado estabilidad y respeto. Además, administra un puesto de comida venezolana, desde el cual reivindica el esfuerzo de quienes migraron en busca de una oportunidad.

“No todos los venezolanos que estamos fuera andamos delinquiendo. Somos trabajadores”, subrayó, al tiempo que confesó que mantiene intacto el deseo de regresar a su país cuando existan condiciones reales que lo permitan.

Marcada por la urgencia y el miedo, la historia de María Díaz refleja la experiencia de muchos venezolanos obligados a abandonar su país y emprender un viaje incierto en busca de un futuro mejor.

Díaz salió de Venezuela hace dos años, junto a su esposo y sus cuatro hijos, todos menores de edad, tras recibir amenazas por no colaborar con el gobierno. La familia llegó a Honduras el 31 de diciembre de 2025, luego de atravesar Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y México.

“Hemos dormido en la calle, debajo de puentes; nos han robado. A veces nos quedamos sin ropa ni zapatos”, relató mientras sostiene una bandera de su país sobre el pecho y una bolsa de dulces con la que diariamente sale a buscar el sustento de su familia.

Pese a todo, Díaz no oculta su deseo de regresar. “Quiero volver a mi país. Estamos muy felices por lo que está pasando. Queremos un cambio, que Venezuela vuelva a ser como antes”, afirmó, al tiempo que reconoció el apoyo recibido en Honduras durante los últimos días.