Plataforma opositora cubana respalda transición pacífica a la democracia en Venezuela

El opositor Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) se posicionó este domingo a favor de una transición pacífica a la democracia en Venezuela. "Reconocemos que el origen de esta situación se encuentra en la profunda ilegitimidad nacional e internacional del gobierno de Nicolás Maduro, aliado de grupos y países reconocidos como terroristas e inmersos en el tráfico de drogas", señaló en una declaración la principal plataforma opositora en la isla. Además, consideró que Maduro "ignoró la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2025, donde resultó electo Edmundo González respaldado como presidente por la mayoría del pueblo y de la oposición democrática venezolana" y a quien afirmó que "como expresión de la soberanía ciudadana, apoya sin fisuras".

El CTDC recalcó que la soberanía "no puede ser invocada por regímenes que han quebrantado el principio básico de legitimidad democrática". "Más allá de su impacto en Venezuela, país al que nos une una historia común y que sentimos como hermano, estos acontecimientos tienen implicaciones directas para Cuba", añadió. Asimismo, afirmó que la caída de "una figura autoritaria y el probable colapso de una estructura de poder basada en la represión, el crimen internacional y la ilegitimidad, ponen de relieve una realidad ineludible". En ese sentido, su pronunciamiento sostuvo que "las autocracias, por muy férreas que parezcan, son frágiles cuando carecen del respaldo genuino de sus pueblos".