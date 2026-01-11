Asfura sale del país e inicia gira internacional con viaje a Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras

Asfura arribó a Palmerola y abordó el avión sin compañía visible, en un movimiento discreto que confirma el inicio de su viaje con destino a Estados Unidos, país considerado clave dentro de sus prioridades en materia económica y diplomática.

Nasry Asfura , presidente electo de Honduras, inició este domingo 11 de enero su primera gira internacional. Fue captado saliendo del Aeropuerto Internacional de Palmerola, marcando así el arranque formal de su agenda exterior previo a la toma de posesión el próximo 27 de enero.

La salida del mandatario electo se produce luego de varios días de intensa actividad política y reuniones de trabajo a nivel nacional, enfocadas principalmente en la consolidación de su gabinete y en la definición de las líneas estratégicas que guiarán su futura administración.

La agenda de Asfura estuvo marcada por encuentros con distintos sectores, en los que se evaluaron perfiles técnicos y políticos para integrar su equipo de gobierno, al tiempo que se afinaban los objetivos de la gira internacional.

Estados Unidos figura como uno de los principales destinos de esta primera salida al exterior, en un contexto en el que la atracción de inversiones, la generación de empleo y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales se perfilan como ejes centrales de su política económica y exterior.