Asfura sale del país e inicia gira internacional con viaje a Estados Unidos

Estados Unidos figura como uno de los principales destinos de esta primera salida al exterior, en un contexto en el que la atracción de inversiones y la generación de empleo son ejes centrales

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 17:58 -
  • Elvis Mendoza
El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, fue captado en el aeropuerto de Palmerola, en Comayagua, zona central de Honduras.
Tegucigalpa, Honduras

Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, inició este domingo 11 de enero su primera gira internacional. Fue captado saliendo del Aeropuerto Internacional de Palmerola, marcando así el arranque formal de su agenda exterior previo a la toma de posesión el próximo 27 de enero.

Asfura arribó a Palmerola y abordó el avión sin compañía visible, en un movimiento discreto que confirma el inicio de su viaje con destino a Estados Unidos, país considerado clave dentro de sus prioridades en materia económica y diplomática.

La salida del mandatario electo se produce luego de varios días de intensa actividad política y reuniones de trabajo a nivel nacional, enfocadas principalmente en la consolidación de su gabinete y en la definición de las líneas estratégicas que guiarán su futura administración.

La agenda de Asfura estuvo marcada por encuentros con distintos sectores, en los que se evaluaron perfiles técnicos y políticos para integrar su equipo de gobierno, al tiempo que se afinaban los objetivos de la gira internacional.

Estados Unidos figura como uno de los principales destinos de esta primera salida al exterior, en un contexto en el que la atracción de inversiones, la generación de empleo y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales se perfilan como ejes centrales de su política económica y exterior.

Asimismo, la gira contempla la búsqueda de oportunidades en áreas estratégicas como infraestructura, tecnología, agricultura, seguridad y acceso a recursos hídricos, sectores considerados prioritarios para impulsar el desarrollo y la competitividad del país.

Elvis Mendoza

