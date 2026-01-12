Nasralla anuncia candidatura presidencial para 2029 tras perder elecciones 2025

Tegucigalpa, Honduras

Salvador Nasralla anunció este lunes 12 de enero su intención de postularse nuevamente a la presidencia de la República en las elecciones de 2029, luego de haber obtenido el segundo lugar en los resultados oficiales de los comicios generales de 2025, según la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante una entrevista, Nasralla confirmó de forma directa su aspiración política a futuro y su continuidad dentro del Partido Liberal. “Les anuncio aquí oficialmente mi candidatura, soy el primer candidato para la presidencia de la República para el año 2029. Voy a ser el candidato del Partido Liberal”, manifestó.

De acuerdo con la declaratoria oficial del CNE, Nasralla obtuvo 1,455,169 votos válidos, equivalentes al 39.54 % del total. El primer lugar fue para Nasry Juan Asfura Zablah, quien alcanzó 1,479,748 de votos válidos, resultado con el que fue proclamado presidente electo para el período 2026-2030.

Aunque Nasralla no expresó de forma explícita que acepta los resultados electorales, el anuncio de su candidatura para 2029 ocurre después de la proclamación oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).