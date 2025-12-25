  1. Inicio
  2. Premium
  3. Verifica
  4. Bulos

Video de Salvador Nasralla en el que afirma que será presidente “por las buenas o por las malas" es de 2021

Engañoso

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

Un video viral atribuye a Salvador Nasralla declaraciones recientes, pero corresponden a una entrevista de 2021 previa a las elecciones de ese año

  • Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 16:42 -
  • Paola Ávila
Video de Salvador Nasralla en el que afirma que será presidente “por las buenas o por las malas es de 2021

Nasry Asfura, presidente electo para el periodo 2026-2030, superó a Nasralla por apenas 27,026 votos.

 Imagen: Marvin Salgado/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
Un video difundido en redes sociales muestra una entrevista del excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, en la que afirma que será presidente de Honduras “por las buenas o por las malas”.

Sin embargo, el material no corresponde a un contexto reciente. El video fue grabado durante una entrevista concedida por Nasralla al programa Hoy Mismo en mayo de 2021, en el marco del proceso electoral de ese año.

“Voy a ser el presidente de Honduras, Jacky. Les guste o no les guste; por las buenas o por las malas. Prefiero ir a las calles, prefiero parar el país. Si ellos no quieren que Salvador Nasralla esté en las mesas no hay problema, el pueblo irá a votar a las calles, revolveré el país”, se escucha decir literalmente a Nasralla en el video viralizado en TikTok desde el 24 de diciembre de 2025, que supera las 79,600 visualizaciones.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 25 de diciembre de 2025.

Captura de pantalla a una publicación de TikTok hecha el 25 de diciembre de 2025.

 (Imagen: TikTok)

El proceso postelectoral en Honduras estuvo marcado por irregularidades, retrasos en la divulgación de resultados y múltiples denuncias de fraude presentadas por sectores de la oposición.

El 24 de diciembre, a una semana del plazo legal para emitir la declaratoria oficial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó como presidente electo a Nasry Juan Asfura, candidato del Partido Nacional.

Esta decisión fue rechazada por Salvador Nasralla, quien insistió en un recuento voto por voto y denunció supuestas inconsistencias en las actas.

En las elecciones generales de 2017, en las que participó como candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Nasralla también desconoció los resultados oficiales y denunció fraude electoral.

Asfura encabezó el conteo con una diferencia mínima de 27,026 votos sobre Nasralla. La candidata del oficialismo, Rixi Moncada, obtuvo el 19.20% de los votos y se ubicó en tercer lugar.

Video de 2021

Una búsqueda inversa de imágenes con un fotograma clave condujo a una publicación de Noticieros Hoy Mismo en su perfil de Facebook, fechada el 27 de mayo de 2021, en la que se observa la entrevista realizada a Salvador Nasralla en referencia a su eventual participación en las elecciones generales de ese año.

Durante la entrevista, Nasralla explicó que su participación electoral dependía de contar con representación en todas las mesas electorales.

La frase en la que afirma que será presidente “por las buenas o por las malas” se puede escuchar a partir del segundo 0:11 del video original.

Otra búsqueda inversa con un fotograma distinto, permitió localizar un segundo fragmento de la misma entrevista. En este clip, publicado en la misma fecha y perfil, es posible escuchar las últimas dos frases utilizadas en el contenido viral, a partir del segundo 0:23 y 1:20, respectivamente.

El video viral mezcla fragmentos del material original y los presenta como si se tratara de una declaración actual.

En conclusión, Salvador Nasralla afirmó que sería presidente “por las buenas o por las malas” en 2021, previo a las generales de este año, y no en el contexto postelectoral de 2025, como se sugiere erróneamente en redes sociales.

  • Fuentes
  • Publicación de Hoy Mismo en Facebook (1, 2)
Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Paola Ávila
Paola Ávila
redaccion@laprensa.hn

Periodista de verificación de datos y enfocada en temas de alfabetización mediática. Licenciada en Periodismo por el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias