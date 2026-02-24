Entrenador del LAFC advierte al Real España previo a su duelo por Copa de Campeones

Marc do Santos avisa que mandará otra vez toda la artillería frente al Real España esta noche en la Copa de Campeones de Concacaf a pesar de que ya los vapulearon 6-1 en el duelo de ida
Cuando muchos pensaron que el LAFC le iba a salir con el equipo alternativo al Real España en la vuelta del juego de la Champions de Concacaf, Marc do Santos, timonel del equipo de la MLS avisa y anuncia que todavía no ha terminado la faena con los catrachos.
En la conferencia previa, dijo que para él todavía van 0-0. "No, todavía no terminamos nuestro trabajo con Real España , así que nuestro enfoque es tratar de terminar el trabajo que tenemos y ser calificados para la siguiente etapa. Así que ese es nuestro enfoque en este momento", afirmó el estratega.
El técnico quiere volver a golear a los aurinegros, pues su mentalidad es ganadora. "Sí, la primera cosa es que para nosotros no se terminó aquí. No nos calificamos en Honduras . Nadie está calificado para la próxima fase, por eso yo creo que hoy el mensaje fue muy simple, fue que no terminó. Está 0-0 para nosotros, y nosotros queremos ganar el partido".
Dos Santos también subrayó la importancia de la rotación y del aporte colectivo en un calendario exigente. "Bueno, siempre he dicho que todo el mundo va a ser importante en la carrera. Tenemos cuatro partidos en 10 días. Vamos a necesitar a todos, y todos van a ser importantes y van a jugar una parte en estos cuatro partidos en 10 días".
Finalmente, habló de lo que significó el triunfo en Honduras y eso no define nuestra liga, pues habló bien de los legionarios y la historia que ha tenido el balompié catracho. El Real España ocupa un milagro y prácticamente van a cumplir.
“No lo veo como por causa de un partido, un momento, un contexto, y especialmente un primer tiempo de top que hicimos, que eso va a definir todo un fútbol de un país. (...) Pero el fútbol hondureño tiene mucha historia, tiene mundiales, tiene participaciones en mundiales, tiene jugadores que jugaron a altísimo nivel, entonces puede ser que ahora estoy en un momento más de reconstrucción, diría”.