Entrenador del LAFC advierte al Real España previo a su duelo por Copa de Campeones

Estaods Unidos.

En la conferencia previa, dijo que para él todavía van 0-0. "No, todavía no terminamos nuestro trabajo con Real España , así que nuestro enfoque es tratar de terminar el trabajo que tenemos y ser calificados para la siguiente etapa. Así que ese es nuestro enfoque en este momento", afirmó el estratega.

Cuando muchos pensaron que el LAFC le iba a salir con el equipo alternativo al Real España en la vuelta del juego de la Champions de Concacaf, Marc do Santos, timonel del equipo de la MLS avisa y anuncia que todavía no ha terminado la faena con los catrachos.

Marc do Santos avisa que mandará otra vez toda la artillería frente al Real España esta noche en la Copa de Campeones de Concacaf a pesar de que ya los vapulearon 6-1 en el duelo de ida

El técnico quiere volver a golear a los aurinegros, pues su mentalidad es ganadora. "Sí, la primera cosa es que para nosotros no se terminó aquí. No nos calificamos en Honduras . Nadie está calificado para la próxima fase, por eso yo creo que hoy el mensaje fue muy simple, fue que no terminó. Está 0-0 para nosotros, y nosotros queremos ganar el partido".

Dos Santos también subrayó la importancia de la rotación y del aporte colectivo en un calendario exigente. "Bueno, siempre he dicho que todo el mundo va a ser importante en la carrera. Tenemos cuatro partidos en 10 días. Vamos a necesitar a todos, y todos van a ser importantes y van a jugar una parte en estos cuatro partidos en 10 días".

Finalmente, habló de lo que significó el triunfo en Honduras y eso no define nuestra liga, pues habló bien de los legionarios y la historia que ha tenido el balompié catracho. El Real España ocupa un milagro y prácticamente van a cumplir.

“No lo veo como por causa de un partido, un momento, un contexto, y especialmente un primer tiempo de top que hicimos, que eso va a definir todo un fútbol de un país. (...) Pero el fútbol hondureño tiene mucha historia, tiene mundiales, tiene participaciones en mundiales, tiene jugadores que jugaron a altísimo nivel, entonces puede ser que ahora estoy en un momento más de reconstrucción, diría”.