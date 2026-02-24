Kevin Güity descarta crisis en Olimpia y promete que saldrán campeones del Clausura

Tegucigalpa, Honduras.

Además, el jugador dio su opinión sobre el poco público que se observó en el clásico hondureño, señalando que factores como los horarios pueden influir en la asistencia. Finalmente, destacó que el actual formato del torneo permite que incluso entrando en la sexta posición se pueda aspirar al título, algo que, según él, también juega a favor de los equipos en la lucha por el campeonato .

Güity también descartó que exista una falta de planificación en el club y defendió el trabajo que se ha venido realizando, pese a la seguidilla de partidos y la corta pretemporada. Desde su perspectiva, el equipo ha competido bien, aunque los resultados no los han acompañado. Con firmeza, afirmó que este plantel tiene la capacidad para levantarse y reiteró su confianza al asegurar que Olimpia saldrá campeón.

El lateral de Olimpia, Kevin Güity , rompió el silencio tras las dos derrotas consecutivas del equipo y dejó claro que, aunque existe preocupación dentro del plantel, no consideran que estén atravesando una crisis. El futbolista reconoció que no están acostumbrados a perder dos partidos seguidos, pero aseguró que el grupo mantiene la calma y analiza la situación con cabeza fría, convencido de que el torneo apenas comienza y aún hay margen para revertir el momento.

DECLARACIONES

Buen día, Kevin. Antes eras uno de los jóvenes del plantel, ahora sos uno de los jugadores que más minutos tiene con Eduardo Espinel. Por eso te quiero preguntar, en nombre del plantel: ayer decían en un programa que si preocupa que Olimpia pierda dos partidos seguidos. ¿Te parece una exageración o a ustedes los jugadores realmente les preocupa haber perdido dos partidos seguidos, o te parece que es algo salido de proporción?

Eh, primeramente, buenos días. Sí, claro, preocupa en el plantel porque sabemos que Olimpia es un equipo que siempre está acostumbrado a ganar. Pero bueno, nosotros estamos bien, tenemos la cabeza fría, sabemos que vienen varios partidos más, que esto apenas viene comenzando. Estamos tranquilos, sabemos que tenemos que enfrentar estos partidos de la mejor manera para seguir sumando.

Y siguiendo en esa línea, ¿qué sienten ustedes que ha pasado con el equipo? ¿Es por el tema de que se finalizó tan tarde el campeonato anterior y ha sido la pretemporada más corta que han tenido en los últimos tiempos? ¿Qué análisis han sacado ustedes a lo interno del club de lo que está pasando?

No, sí, claro, sabemos que tuvimos una pretemporada muy corta y eso nos ha afectado un poco, la verdad, porque tuvimos el partido contra el América también, un partido muy intenso. Pero bueno, nosotros no ponemos eso como excusa. Como le digo, esto viene comenzando, sabemos que queda toda una segunda vuelta todavía y varios partidos de la primera vuelta. Estamos tranquilos, la verdad, no ponemos eso como excusa.

¿Qué opinas acerca de esas opiniones, valga la redundancia, que hablan de una crisis en Olimpia por los últimos dos resultados que han sufrido?

Sí, claro, sabemos que cuando perdemos dos o tres partidos lo toman como que fuera una crisis, pero nosotros no lo tomamos así. Sí, nos preocupa un poco porque no estamos acostumbrados a perder dos partidos seguidos, pero no lo vemos como una crisis. Lo tomamos como un aprendizaje. En los dos partidos que hemos perdido siento que hemos dado lo mejor, lastimosamente no se nos han dado los resultados.

Hablemos con sinceridad: dos triunfos en los últimos ocho partidos, juntando los de Concacaf, no es normal en Olimpia. La gente habla mucho: “Este equipo no juega nada”, “muchos de los jugadores que están aquí no deben estar”. Hay que ser sinceros con los cuestionamientos. ¿Qué autocrítica hacen ustedes? Porque la verdad hoy les están tirando duro. Sabemos que este equipo puede ir a la final, pero la realidad es que dos triunfos en ocho partidos, contando los de Concacaf, es algo aplazado para un equipo como Olimpia.

Sí, claro, sabemos que venimos de dos derrotas y la gente siempre va a hablar, más que todo cuando no venimos bien. Pero sabemos que esto viene comenzando y tenemos varios partidos por delante. Al final, la gente lo va a tomar como crítica. Tenemos el partido el miércoles y después el domingo contra Marathón. Son dos partidos que tenemos que reivindicarlos y ganarlos para salir de la mejor manera.

Kevin, ¿crees que haya sido falta de planificación o subestimar este torneo que Olimpia no pudo tener refuerzos y que los que han llegado han destacado poco? ¿Crees que por ahí pasa esto?

No, la verdad no lo tomo así, porque los que han llegado, obvio, al principio les cuesta adaptarse, pero siento que son muy buenos jugadores. Los que salieron también son buenos, pero no lo veo de esa manera. Falta de planificación, siento que no, porque llevamos varios partidos y no lo hemos hecho de mala manera. Los partidos los hemos sacado bien, pero lastimosamente los resultados no nos han acompañado.

¿Crees que la seguidilla de partidos y no poder preparar los encuentros con una semana o tener ese tiempo prudente para trabajar sea algo complicado realmente para darle vuelta a la página como debería ser?

Sí, claro, como le vengo diciendo, no tuvimos una planificación larga, pero no solamente nos ha afectado a nosotros. Sabemos que también Marathón no ha arrancado de la mejor manera. Pero no lo tomamos así; sabemos que tenemos varios partidos por delante y siento que este plantel va a salir campeón.

¿Crees que les da tranquilidad ser los vigentes campeones y que este formato les permite entrar de sexto y aun así aspirar a ser campeones? Y también tu opinión sobre los dos escenarios: el clásico en Costa Rica, con el estadio Ricardo Saprissa abarrotado, y el clásico aquí, con las dos aficiones más grandes del país, con muy poca gente. ¿Por qué crees que a la gente ya no le atrae tanto un Olimpia–Motagua, por ejemplo?

Sí, estuve viendo el clásico en Costa Rica, un llenazo, la verdad. A veces es complicado que la gente acompañe al estadio, más que todo por los horarios. A veces siento que perjudica, porque jugamos un domingo a las seis. y la gente el lunes tiene que trabajar. Pero no lo veo como que la gente nos tenga que acompañar obligatoriamente. Al final, si andamos bien, van a ir; si andamos mal, obvio, no. Pero sabemos que eso no lo tomamos como que ocupamos a la afición; nosotros trabajamos día a día por nosotros mismos y por el club.

Sobre el formato, como le vengo diciendo, esto apenas comienza. Podemos entrar de sexto y ser campeones. Sabemos que es un formato que así lo arma la liga, pero estamos tranquilos porque el formato ayuda a todos los equipos. Puede entrar el sexto, el quinto, no importa, cualquiera puede ser campeón ahora.