Chaleco reflectivo debe ser de color anaranjado, advierten autoridades

La normativa establece el color anaranjado como requisito para los chalecos reflectivos, con el objetivo de reforzar la seguridad y visibilidad de los motociclistas en las vías.

Motociclista hondureño con chaleco reflectivo en color naranja.

Tegucigalpa, Honduras.

El titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), José Hernández, precisó que el chaleco reflectivo de uso obligatorio para los motociclistas debe ser de color anaranjado, en cumplimiento con los estándares establecidos a nivel internacional.

El funcionario indicó que, aunque la disposición comenzó a aplicarse a inicios de esta semana, por el momento no se están imponiendo multas ni sanciones a quienes aún no porten el chaleco con las características establecidas.

Hernández detalló que las autoridades se encuentran en un proceso de análisis y coordinación, por lo que se prevé la instalación de mesas interinstitucionales para definir y evaluar el diseño del chaleco reflectante, con el objetivo de evitar la utilización de múltiples modelos que no cumplan con los requisitos técnicos.

“Estamos analizando y vamos a convocar a mesas interinstitucionales para trabajar y evaluar el prototipo de los chalecos, ya que no puede utilizar una variedad de modelos”, señaló.

Respecto al color, el director de Tránsito fue enfático al señalar que el anaranjado es el tono destinado para el uso en actividades relacionadas con el tráfico, por ser altamente visible.

La implementación de esta medida busca fortalecer la seguridad vial, al mejorar la visibilidad de los motociclistas, especialmente durante la noche o en escenarios de poca iluminación. Asimismo, las autoridades esperan que la normativa contribuya a disminuir la cantidad de accidentes de tránsito en los que se ven involucrados estos conductores.

