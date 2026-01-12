Chaleco reflectivo debe ser de color anaranjado, advierten autoridades

Tegucigalpa, Honduras.

El titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), José Hernández, precisó que el chaleco reflectivo de uso obligatorio para los motociclistas debe ser de color anaranjado, en cumplimiento con los estándares establecidos a nivel internacional.

El funcionario indicó que, aunque la disposición comenzó a aplicarse a inicios de esta semana, por el momento no se están imponiendo multas ni sanciones a quienes aún no porten el chaleco con las características establecidas.

Hernández detalló que las autoridades se encuentran en un proceso de análisis y coordinación, por lo que se prevé la instalación de mesas interinstitucionales para definir y evaluar el diseño del chaleco reflectante, con el objetivo de evitar la utilización de múltiples modelos que no cumplan con los requisitos técnicos.