Cohep reitera respaldo a la nueva administración de Asfura

Representantes de la junta directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) divulgaron este lunes el mensaje a la nación 2026 en el marco de la transición de gobierno. En ese sentido, se enfatizó que “trabajaremos con el gobierno para reconstruir Honduras”.

El Cohep reiteró la disposición del sector privado de trabajar de manera responsable con la nueva administración pública que encabezará Nasry Asfura a partir del próximo 27 de enero.

“Pese a la crisis política, el sector productivo reafirma su confianza en la institucionalidad”, se subraya en el pronunciamiento que aborda los retos, las oportunidades y soluciones en los principales sectores sociales del territorio hondureño.