  1. Inicio
  2. · Honduras

Cohep reitera respaldo a la nueva administración de Asfura

El Cohep reiteró la disposición del sector privado de trabajar de manera responsable con la nueva administración pública que encabezará Nasry Asfura.

Cohep reitera respaldo a la nueva administración de Asfura

Fachada del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en imagen de archivo.
Tegucigalpa

Representantes de la junta directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) divulgaron este lunes el mensaje a la nación 2026 en el marco de la transición de gobierno. En ese sentido, se enfatizó que “trabajaremos con el gobierno para reconstruir Honduras”.

El Cohep reiteró la disposición del sector privado de trabajar de manera responsable con la nueva administración pública que encabezará Nasry Asfura a partir del próximo 27 de enero.

“Pese a la crisis política, el sector productivo reafirma su confianza en la institucionalidad”, se subraya en el pronunciamiento que aborda los retos, las oportunidades y soluciones en los principales sectores sociales del territorio hondureño.

Fuerzas Armadas ratifican respaldo a declaratoria del CNE

Además, la iniciativa privada instó a priorizar la atracción de inversiones, incluyendo la generación de empleo formal como prioridad nacional.

Entre los desafíos de país se encuentra impulsar una política nacional agroalimentaria, revisar tamaño y eficiencia del Estado, así como crear una política efectiva contra la criminalidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias