Las trabas que frenan la formalización de los emprendedores a

San Pedro Sula

Aunque Honduras ha instaurado reformas orientadas a simplificar trámites y promover el emprendimiento, diversos obstáculos administrativos, económicos y de información desmotivan a miles de micro y pequeños empresarios a dar el paso hacia la legalidad. Humberto Rivera, asesor legal de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), señala que la burocracia administrativa representa una de las principales limitantes para los emprendedores. “Dentro de las grandes limitantes para los micro y pequeños empresarios o emprendedores está la burocracia administrativa para constituirse y operar, donde toma más tiempo abrir y mantener legalmente una empresa”, afirma.Rivera explica que las trabas se presentan “en cascada, comenzando por el proceso de constitución de sociedades, aunque en este aspecto el país ha avanzado”.

“Los costos legales siguen siendo elevados en muchos casos para crear una empresa. Ante esto, la constitución social en línea ha representado un avance importante. Sin embargo, un gran segmento de la población carece de la información necesaria para utilizar estas herramientas digitales”. Desde 2014, Honduras permite la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.) con un solo socio, eliminando el requisito anterior de mínimo dos socios. Esta reforma, contenida en el Decreto Legislativo 284-2013, ha agilizado notablemente el proceso, permitiendo que en muchos casos la constitución la realicen en cuestión de horas ante el Registro Mercantil, en contraste con los días o semanas que se requerían anteriormente.No obstante, la simplificación en la etapa inicial no elimina todas las dificultades posteriores. Rivera destaca que, una vez constituida la empresa, el emprendedor debe enfrentar inscripciones múltiples en diferentes instituciones. “El emprendedor tiene que peregrinar por múltiples oficinas para tener sus registros”, subraya el asesor legal.