Aduanas registra un incremento del 13.5% en recaudación al primer cuatrimestre

San Pedro Sula

En los primeros cuatro meses del año, la Administración Aduanera de Honduras, registró una recaudación de L22,280 millones, lo que representó un incremento interanual del 13.5% en comparación con los L19,629.7 millones registrados en el mismo período de 2025.

El subdirector ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras, Rodolfo Álvarez, informó que el origen de estos ingresos son del Impuesto Sobre Ventas (ISV) se ha logrado un 11.5%; del Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV), un 15.9%; y de los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), un 15%.

El funcionario destacó que las principales aduanas en recaudación son la de Puerto Cortés, La Mesa, Puerto Henecán, Toncontín y El Amatillo”.