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Aduanas registra un incremento del 13.5% en recaudación al primer cuatrimestre

Los ingresos en las aduanas de Honduras sumaron 22,280 millones de lempiras, informó la Administración Aduanera de Honduras

Aduanas registra un incremento del 13.5% en recaudación al primer cuatrimestre

Vista aérea del parque de contenedores de Puerto Cortés, la aduana más dinámica de Honduras

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula

En los primeros cuatro meses del año, la Administración Aduanera de Honduras, registró una recaudación de L22,280 millones, lo que representó un incremento interanual del 13.5% en comparación con los L19,629.7 millones registrados en el mismo período de 2025.

El subdirector ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras, Rodolfo Álvarez, informó que el origen de estos ingresos son del Impuesto Sobre Ventas (ISV) se ha logrado un 11.5%; del Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV), un 15.9%; y de los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), un 15%.

El funcionario destacó que las principales aduanas en recaudación son la de Puerto Cortés, La Mesa, Puerto Henecán, Toncontín y El Amatillo”.

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En el caso de la Aduana de Puerto Cortés, esta acumuló una recaudación de L10,451.1 millones, lo que representa un incremento interanual del 17.1% (L1,528.6 millones) en comparación con los L8,922.5 millones registrados en el mismo período de 2025. Esta aduana continúa siendo la de mayor aporte, concentrando alrededor del 46.9% del total recaudado a nivel nacional.

En lo que respecta al cumplimiento de la meta presupuestaria de recaudación al cierre del primer cuatrimestre de 2026, se mantiene un nivel de cumplimiento del 106.4%. Cabe señalar que esta meta es preliminar hasta que la Secretaría de Finanzas oficialice el Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo.

“La proyección que tenemos, con todas las acciones que estamos realizando, es que podríamos cerrar el año con números arriba de la meta de recaudación”, afirmó el funcionario.

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Redacción La Prensa
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