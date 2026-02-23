Pablo Alborán posa con su pareja en redes sociales

El cantante español Pablo Alborán ha dado un paso importante en su vida personal al posar públicamente junto a su pareja, el actor y modelo Juan Sesma, de 27 años.
Reconocido por su discreción en temas sentimentales, Alborán sorprendió a sus seguidores al dejar entrever en el programa de televisión "La Revuelta" que atraviesa un gran momento personal y, poco después, confirmar la relación en redes sociales.
Las imágenes compartidas muestran a la pareja sonriente y cercana durante la celebración del cumpleaños de Sesma, quien dedicó un emotivo mensaje a su pareja.
"Gracias a mis padres por coger el coche para venir a Madrid a comer conmigo, gracias a mis abuelos por llamarme a las 8 de la mañana para felicitarme, gracias a mis amigos por esos audios, mensajes y llamadas a la distancia que levantan la sonrisa al cielo, y gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00", escribió Sesma la semana pasada junto a varias imágenes en las que incluía unas con el intérprete de canciones como "Solamente tú" y "Saturno".
La respuesta de Alborán, con un corazón rojo, fue interpretada como la confirmación definitiva de su romance.
Juan Sesma, vinculado al mundo de la interpretación y la fotografía artística, ha acompañado al artista en esta nueva etapa de plenitud, mientras Alborán prepara su próxima gira y consolida su faceta como actor.
La noticia ha generado gran entusiasmo entre sus seguidores, quienes celebran que el cantante viva este momento de felicidad personal y profesional.
SEIS AÑOS FUERA DEL CLÓSET
Fue en junio del 2020 cuando el cantante Pablo Alborán (1981) usó sus redes sociales para publicar un mensaje grabado de poco más de tres minutos en el que declaraba que es homosexual y que lo hacía público porque necesita 'ser un poquito más feliz'.
'Hoy quiero que mi grito sea un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contarles que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual', dice el popular intérprete en el vídeo que colgó en Instagram, sentado en una habitación en la que se ve un piano a su lado y un monitor detrás.
En 3 minutos y 11 segundos, Alborán, que precisa que siempre ha luchado 'en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier tipo de odio', subrayó que 'mucha gente' supone, sabe 'o simplemente le da igual' que es gay y su declaración responde a que quiere ser 'coherente, consecuente y lo más responsable posible' con él mismo.
'En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos (en Warner), jamás me sentí discriminado, odiado; jamás sentí que decepcionaba a alguien por ser yo pero, desgraciadamente, hay mucha gente que no lo vive así por eso hoy, sin miedo, también espero que este mensaje le haga el camino mas fácil a alguien pero sobre todo esto lo hago por mí', afirma.
'En mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de amar a quien he querido, de poder dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños', relató el artista.
'Siempre he escrito canciones que hablan sobre ti, sobre mí, sobre lo que sucede alrededor. Siempre he pensado que se puede sentir identificado cualquiera con mis letras sin importar el género, la edad e incluso el idioma porque para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones', precisa.
Desde entonces, el cantante de 36 años de edad, sigue centrando su vida publica en su trabajo y en su música: 'intentaré hacer mi trabajo lo mejor que se, desde las entrañas, con un respeto absoluto a la profesión y al público', aseveró.