Pablo Alborán posa con su pareja en redes sociales

El cantante español Pablo Alborán ha dado un paso importante en su vida personal al posar públicamente junto a su pareja, el actor y modelo Juan Sesma, de 27 años. Reconocido por su discreción en temas sentimentales, Alborán sorprendió a sus seguidores al dejar entrever en el programa de televisión "La Revuelta" que atraviesa un gran momento personal y, poco después, confirmar la relación en redes sociales. Las imágenes compartidas muestran a la pareja sonriente y cercana durante la celebración del cumpleaños de Sesma, quien dedicó un emotivo mensaje a su pareja. "Gracias a mis padres por coger el coche para venir a Madrid a comer conmigo, gracias a mis abuelos por llamarme a las 8 de la mañana para felicitarme, gracias a mis amigos por esos audios, mensajes y llamadas a la distancia que levantan la sonrisa al cielo, y gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00", escribió Sesma la semana pasada junto a varias imágenes en las que incluía unas con el intérprete de canciones como "Solamente tú" y "Saturno". La respuesta de Alborán, con un corazón rojo, fue interpretada como la confirmación definitiva de su romance. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Juan Sesma, vinculado al mundo de la interpretación y la fotografía artística, ha acompañado al artista en esta nueva etapa de plenitud, mientras Alborán prepara su próxima gira y consolida su faceta como actor. La noticia ha generado gran entusiasmo entre sus seguidores, quienes celebran que el cantante viva este momento de felicidad personal y profesional.