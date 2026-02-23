Gloria Estefan inaugura el Festival Viña del Mar en Chile

Santiago de Chile.

El Festival Internacional de la Canción de la ciudad chilena de Viña del Mar arrancó ayer domingo su 65ª edición con una extensa programación cómica y musical destacada por la presencia de Gloria Estefan y Bomba Stereo.

Con la cubanoestadounidense Gloria Estefan como cabeza de cartel para el primer gran día de espectáculos, el festival, considerado el más importante de Latinoamérica históricamente, se celebrará durante seis días, hasta el próximo viernes 27.

La ciudad viñamarina recibirá en la Quinta Vergara, el emblemático escenario que tantos artistas han pisado a lo largo de los años, a nombres de la talla de las coreanas NMIXX o los británicos Pet Shop Boys, Milo J, Juanes, Paulo Londra, Bomba Estéreo o chilenos como Pablo Chill-E y Mon Laferte.

El italiano Matteo Bocelli, los mexicanos Jesse & Joy, los argentinos Ke Personajes y el puertorriqueño Yandel, con su versión sinfónica, completan el apartado musical de invitados.

El humor, como de costumbre, es el otro gran plato estrella del tradicional festival con cinco integrantes en la parrilla que se tendrán que enfrentar al "Monstruo", el público de Viña del Mar extremadamente exigente y que supone el mayor reto en la carrera de estos humoristas, capaces de triunfar o perder gran parte de su prestigio en esta actuación.

Stefan Kramer, Rodrigo Villegas, Asskha Sumatra y Piare con P son los cuatro humoristas chilenos que tratarán de ganarse al público de la Quinta con sus monólogos.

El venezolano Esteban Düch será el representante internacional en la sección de humoristas ante la difícil papeleta de hacer olvidar los abucheos y silbidos que recibió el cómico venezolano George Harris.