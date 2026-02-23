Robert Aramayo pide comprensión tras polémica en los BAFTA

Fue el clip escuchado en todo el mundo tras la ceremonia de los premios BAFTA del domingo por la noche en Londres: un hombre gritó un insulto racista mientras dos reconocidos actores negros, Michael B. Jordan y Delroy Lindo, presentaban un premio en el escenario.
El público había sido advertido antes del inicio de la gala de que podían producirse tics o expresiones involuntarias. Davidson recibió una ovación dentro del recinto. Tras el incidente, el presentador Alan Cumming pidió “comprensión” por el “lenguaje fuerte y ofensivo”, recordó que el síndrome de Tourette es una discapacidad y que los tics son involuntarios, y añadió: “Pedimos disculpas si alguien se siente ofendido esta noche”.
En declaraciones posteriores a BBC News, Robert Aramayo, ganador del premio a mejor actor por su interpretación de John Davidson en I Swear, afirmó: “Son tics; él tiene tics y debemos entender que la forma en que percibimos el síndrome de Tourette es una responsabilidad compartida".
“No se trata de gritar obscenidades ni de ser abusivo; se trata del síndrome de Tourette y de sus tics.
“Si esto puede llevarnos a una comprensión más profunda del síndrome de Tourette y de lo que realmente son los tics, y si nuestra película forma parte de esa conversación, será algo realmente increíble”.
Pippa McClounan, directora de comunicaciones de Tourettes Action, declaró a BBC News: “Lo que debemos intentar recordar es que, aunque estas palabras pueden causar dolor y conmoción, es vital que el público comprenda una verdad fundamental sobre el síndrome de Tourette: los tics son involuntarios y de ninguna manera reflejan lo que la persona está pensando o sus creencias.
“No se trata de su intención ni de su carácter. Es involuntario. Es una condición neurológica. Es muy complejo intentar comprender por qué sucede esto”.
McClounan explicó que estos tics, conocidos como coprolalia, afectan a una minoría de personas con síndrome de Tourette.
“Esto es lo que John vive cada día. No se trata solo de una ceremonia de premios; es su vida, y las reacciones negativas que experimenta se reflejan en la película.
“Esperamos que quienes lean y comenten también se tomen el tiempo de ver la película, aprender sobre el síndrome de Tourette y comprender las experiencias detrás de esos momentos”, añadió.
I Swear retrata la experiencia de Davidson mientras crece con síndrome de Tourette en la Escocia de la década de 1980.
Davidson recibió la distinción MBE por su labor para promover una mayor comprensión de la condición y apoyar a las familias.
Además del premio a mejor actor, Aramayo, originario de Hull, obtuvo el galardón Rising Star de los BAFTA, y I Swear ganó el premio a mejor reparto.
El hombre era John Davidson, cuya historia real inspiró el filme independiente británico I Swear, centrado en un hombre con síndrome de Tourette. Davidson, quien desde hace años promueve la concienciación sobre esta condición, dijo a CNN antes de la ceremonia que le preocupaban los tics involuntarios que la caracterizan.
El actor Robert Aramayo, quien interpreta a Davidson en la película, ganó el premio de la noche a mejor actor. Davidson contó a CNN que el joven actor inglés lo estudió de cerca, haciéndole preguntas como: “Cuando tienes un tic, ¿sabes de dónde viene? ¿Y los desencadenantes de los tics?” Hablando en la concurrida alfombra roja, Davidson añadió: “Ciertas cosas —como hoy, mucha gente alrededor— me hacen sentir, ya sabes, más tics por si acaso me descontrolo. Diferentes situaciones pueden desencadenar distintas emociones y tics y esas cosas”.