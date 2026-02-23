Robert Aramayo pide comprensión tras polémica en los BAFTA

Fue el clip escuchado en todo el mundo tras la ceremonia de los premios BAFTA del domingo por la noche en Londres: un hombre gritó un insulto racista mientras dos reconocidos actores negros, Michael B. Jordan y Delroy Lindo, presentaban un premio en el escenario.

El público había sido advertido antes del inicio de la gala de que podían producirse tics o expresiones involuntarias. Davidson recibió una ovación dentro del recinto. Tras el incidente, el presentador Alan Cumming pidió “comprensión” por el “lenguaje fuerte y ofensivo”, recordó que el síndrome de Tourette es una discapacidad y que los tics son involuntarios, y añadió: “Pedimos disculpas si alguien se siente ofendido esta noche”.

En declaraciones posteriores a BBC News, Robert Aramayo, ganador del premio a mejor actor por su interpretación de John Davidson en I Swear, afirmó: “Son tics; él tiene tics y debemos entender que la forma en que percibimos el síndrome de Tourette es una responsabilidad compartida".

“No se trata de gritar obscenidades ni de ser abusivo; se trata del síndrome de Tourette y de sus tics.

“Si esto puede llevarnos a una comprensión más profunda del síndrome de Tourette y de lo que realmente son los tics, y si nuestra película forma parte de esa conversación, será algo realmente increíble”.

Pippa McClounan, directora de comunicaciones de Tourettes Action, declaró a BBC News: “Lo que debemos intentar recordar es que, aunque estas palabras pueden causar dolor y conmoción, es vital que el público comprenda una verdad fundamental sobre el síndrome de Tourette: los tics son involuntarios y de ninguna manera reflejan lo que la persona está pensando o sus creencias.