San Pedro Sula vive un boom cafetero: ya son más de 200 locales en la ciudad

El gusto por un buen café, ya sea caliente o frío, ha crecido de forma exponencial entre los sampedranos en los últimos diez años.
Lo que antes parecía una costumbre exclusiva de adultos y adultos mayores, hoy también es compartido por los más jóvenes, lo que ha impulsado a baristas y comercios a diversificar sus menús.
Aunque en la oferta nunca faltan el tradicional café americano, el latte y el capuchino, ahora las opciones son tan variadas que los consumidores pueden probar una bebida distinta cada día.
En San Pedro Sula han surgido decenas de nuevas cafeterías, muchas de ellas con conceptos innovadores y algunas bajo el modelo “pet friendly”, es decir, amigables con las mascotas.
De acuerdo con registros de la alcaldía, hasta 2023 existían más de 175 cafeterías en la ciudad. Sin embargo, expertos estiman que la cifra ya supera las 200, debido al acelerado crecimiento del rubro. Solo entre 2022 y 2023 se abrieron más de 55 nuevos negocios.
Este dinamismo responde, en parte, a la simplificación de trámites municipales para que los emprendedores obtengan con mayor facilidad sus permisos de operación.
El auge comercial también es un factor clave. En la Capital Industrial se han construido nuevas plazas comerciales, tanto pequeñas como grandes, en las que la venta de café ocupa un lugar central.
“San Pedro Sula está creciendo en plazas comerciales. El desarrollo comercial, industrial y residencial no se detiene”, afirmó Alejandro Puerto, directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), capítulo noroccidental.
Javier Pineda, presidente de la Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), señaló que los productores ahora también se convierten en comercializadores y distribuidores. “Empacan su propio café con su marca, ahora no solo lo producen”, indicó.
El dirigente explicó que las mipymes buscan diversificarse y atender un mercado cada vez más demandante. El grano, antes destinado casi exclusivamente a la exportación por su calidad, ahora se consume en mayores cantidades en el mercado interno.
Aunque aclaró que la maquinaria para emprender no es barata, reconoció que los pequeños empresarios acuden a préstamos para mantenerse en el rubro.
Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, un sector estratégico que en Honduras genera más de un millón de empleos directos e indirectos. En el país, más de 120,000 familias dependen de la caficultura, cuya producción abarca 15 de los 18 departamentos.
El café aporta aproximadamente el 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y representa entre el 30 y el 35 % del PIB Agrícola. Además, es el principal rubro de exportación agrícola de Honduras, con ingresos récord superiores a 2,200 millones de dólares en la cosecha 2024-2025.