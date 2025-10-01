CREE aprueba nueva rebaja del 4.55 % en tarifas de energía en Honduras

San Pedro Sula, Cortés

Un nuevo pliego tarifario fue aprobado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) para el último trimestre de 2025 en Honduras. Los hondureños pagarán menos por la energía eléctrica, ya que la tarifa promedio tendrá una disminución de 4.55 % del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

Este ajuste se definió tras el análisis de la información proporcionada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Centro Nacional de Despacho (CND). La diferencia entre los costos de generación reales y los proyectados para junio, julio y agosto de 2025 fue de 7,975,509.89 dólares a favor de la ENEE. Sin embargo, en beneficio de la demanda, se estableció un monto de 69,144,549.56 dólares por saldos diferidos de ajustes anteriores. La CREE fijó un nuevo costo base de generación de 111.83 dólares por megavatio hora (MWh), vigente para el cuarto trimestre de 2025. En consecuencia, la CREE autorizó la estructura tarifaria que la ENEE aplicará a partir del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025: Servicio residencial (0 a 50 kWh/mes): cargo fijo de 58.84 lempiras por abonado-m y precio de energía de 3.8209 lempiras/kWh.

Consumos mayores a 50 kWh/mes: los primeros 50 kWh se mantienen al mismo precio; los adicionales tendrán un costo de 4.9791 lempiras/kWh. Precio promedio: pasará de 4.84 a 4.62 lempiras/kWh respecto al trimestre anterior.