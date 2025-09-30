Copeco y Cruz Roja activan planes de seguridad por feriado Morazánico

Tegucigalpa, Honduras

Con el inicio del feriado Morazánico, miles de hondureños comenzaron a movilizarse por todo el país. Ante este flujo masivo, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y la Cruz Roja Hondureña activaron planes de contingencia a nivel nacional para garantizar la seguridad de la población. Pedro Barahona, representante de la Dirección de Operaciones de Copeco, informó que se cuenta con un plan operativo para brindar asistencia humanitaria a quienes viajen durante el asueto, que comenzó este lunes para los empleados públicos y el miércoles para los de la empresa privada.

“Tenemos puestos de descanso, áreas de monitoreo, patrullaje en la parte acuática, marítima y aérea, con aproximadamente 40,000 voluntarios a nivel nacional, en las áreas donde la gente tiene mayor preferencia para hacer visitas”, dijo. El Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) lanzó la campaña “Viaja con precaución, regresa sin preocupación”, con el objetivo de que las personas puedan trasladarse y regresar sin incidentes. “Lo que buscamos es disminuir los grados de riesgo ante las diferentes situaciones que se puedan presentar en los distintos lugares que visite la población”, explicó Barahona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La Cruz Roja Hondureña mantendrá 270 puestos de control en diferentes puntos del país, con más de 150 ambulancias y 3,000 voluntarios listos para responder a diversas emergencias. Yanci López, subgerente de Gestión de Riesgo de la Cruz Roja Hondureña, manifestó que el plan contempla los distintos escenarios que puedan surgir durante el feriado, incluyendo los efectos de las lluvias.

Copeco emite alerta por lluvias

En los últimos días se han registrado fuertes lluvias en diferentes regiones del país, por lo que el Comité de Alerta Temprana de Copeco declaró alerta verde y amarilla en varios departamentos y municipios. Según el boletín de Copeco, este martes 30 de septiembre se elevó a alerta amarilla por 24 horas en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira y Ocotepeque.