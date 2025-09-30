Los 10 destinos imperdibles en Cortés para conocer en la Semana Morazánica

El departamento de Cortés ofrece al menos diez destinos imperdibles para los turistas, que van desde playas de arena blanca hasta maravillas naturales como el imponente Lago de Yojoa y las majestuosas Cataratas de Pulhapanzak.
A solo 17 kilómetros del Lago de Yojoa, en la aldea de San Buenaventura, se alza la imponente cascada. El sitio también ofrece alojamiento en encantadoras cabañas, perfectas para quienes desean prolongar su estancia y disfrutar del entorno natural.
El castillo San Fernando, en el caribeño municipio de Omoa, es un recinto español construido parcialmente con restos de coral que sirvió durante las contiendas anglo-hispánicas en tiempos de piratas y bucaneros. El diseño, único en su clase, jamás logró terminarse completamente.
El famoso castillo es hoy en día uno de los sitios más visitados por locales y extranjeros. La entrada tiene un costo económico e incluye la entrada al pequeño museo contiguo.
Y que decir de las hermosas playas. A Puerto Cortés llegan miles de turistas durante las vacaciones de Semana Santa y Feriado Morazánico. Los lugareños ofrecen la mejor gastronomía del Caribe.
Puerto Cortés alberga dos comunidades garífunas —Bajamar y Travesía— donde los pobladores comparten su rica tradición culinaria, ofreciendo sabores auténticos que conquistan a los visitantes.
Y que decir de las playas de la bahía de Omoa. La ciudad también ofrece opciones para disfrutar de la gastronomía local, con restaurantes que sirven platos típicos hondureños y mariscos frescos debido a su ubicación costera.
Pero no todo es playa: Omoa también ofrece turismo de montaña, con alojamientos inmersos en la naturaleza, donde los visitantes despiertan con el canto de las aves.
El Parque Nacional Cusuco es una zona protegida de Honduras, ubicada en El Merendón sobre las alturas de San Pedro Sula. A este sitio se puede llegar bien por Cofradía. Figura en el listado de los 25 lugares más importantes para la protección de los anfibios.
Desde el centro de visitantes parten cinco senderos —El Quetzal, El Pizote, El Dante, Las Minas y La Cascada— que ofrecen caminatas de entre uno y tres kilómetros. A lo largo del recorrido, los visitantes se encuentran con riachuelos cristalinos y el acompañamiento constante del canto de las aves.
Y siempre en El Merendón, pero subiendo por la colonia Bellavista de San Pedro Sula, hay un sendero que es recorrido a diario por cientos de personas. Este feriado Morazánico puede ser un punto de encuentro con amigos sin necesidad de salir de la ciudad.
La represa hidroeléctrica Francisco Morazán, conocida como El Cajón, destaca no solo por su imponente infraestructura, sino también por el entorno natural que la rodea. Para llegar, desde San Pedro Sula (80 km) o Tegucigalpa (180 km), se debe ingresar por Santa Cruz de Yojoa y seguir el desvío debidamente señalizado.
Si deseas degustar un rico almuerzo, en los restaurantes de El Cajón se ofrece una variedad de comida. La represa hidroeléctrica abre sus puertas de lunes a domingo y los precios son accesible para los turistas.
El Lago de Yojoa, situado entre los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Comayagua, está listo para recibir a miles de visitantes este feriado Morazánico. La gastronomía se ha ampliado, ahora pueden encontrar diferentes cortes de carne, chicharrones y otras comidas, además del pescado frito.
Hacer una pausa en alguna de las más de 60 casetas a orillas del Lago de Yojoa para disfrutar de un delicioso pescado frito es una parada obligatoria para cualquier viajero. Estos establecimientos atienden todos los días.
En la zona del Lago de Yojoa, los hoteles no solo ofrecen descanso: también invitan a la aventura. Piscinas, kayak, paseos en lancha y a caballo, todo en contacto directo con la naturaleza
El ecoturismo es una experiencia que cautiva tanto a visitantes nacionales como extranjeros. El Lago de Yojoa, rodeado de montañas, ríos, lagunas y una rica diversidad de flora y fauna, ofrece un entorno ideal para conectar con la naturaleza. Numerosos hoteles de la zona han integrado estos recursos en sus servicios, brindando experiencias sostenibles y memorables.
Ubicado en el Parque Nacional Azul Meámbar, el hotel de montaña Panacam Lodge invita al visitante a desconectarse del bullicio urbano y sumergirse en la naturaleza. Es el destino perfecto para practicar aviturismo y senderismo, con vistas panorámicas únicas, cascadas escondidas y actividades como kayak.
Panacam Lodge cuenta con siete kilómetros de senderos, restaurante y áreas para acampar. La entrada general tiene un costo de 80 lempiras y 150 lempiras para extranjeros. Está ubicado a 7 kilómetros del desvío de La Guama en Santa Cruz de Yojoa.