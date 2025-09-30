Crecida del río Ulúa pone en alerta a Pimienta, Potrerillos, Villanueva y otros municipios

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este martes alerta amarilla en cuatro departamentos del país y en varios municipios cercanos al río Ulúa, así como en el municipio de Alianza, en el departamento de Valle.
La medida se aplicará en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira y Ocotepeque, además de los municipios de Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, hasta llegar a El Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida.
De igual manera, Copeco informó que se extiende la alerta verde por 24 horas a partir de las 12:00 del mediodía de este martes 30 de septiembre en los departamentos de Comayagua, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Copán y Santa Bárbara.
🟢🟡COPECO eleva a Alerta Amarilla cuatro departamentos, los municipios cercanos al río Ulúa y el municipio de Alianza en Valle, también extiende la Alerta Verde a seis departamentos.🟡🟢 pic.twitter.com/3QFacRINkJ— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 30, 2025
El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) detalló que la presencia de una vaguada en superficie estará generando cielo nublado y precipitaciones dispersas en la mayor parte del territorio nacional. Se prevén lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, con los acumulados más significativos en las zonas del suroccidente, centro y sur del país.
Las autoridades instaron a la población que reside en zonas vulnerables a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a tomar medidas de prevención, especialmente en áreas cercanas a ríos y quebradas propensas a desbordamientos.