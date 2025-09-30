  1. Inicio
  2. · Honduras

Crecida del río Ulúa pone en alerta a Pimienta, Potrerillos, Villanueva y otros municipios

Copeco elevó a alerta amarilla a cuatro departamentos, los municipios cercanos al río Ulúa y el municipio de Alianza en Valle.

Crecida del río Ulúa pone en alerta a Pimienta, Potrerillos, Villanueva y otros municipios

Copeco declara alerta amarilla en cuatro departamentos y el río Ulúa.

 Foto de archivo
San Pedro Sula, Honduras.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este martes alerta amarilla en cuatro departamentos del país y en varios municipios cercanos al río Ulúa, así como en el municipio de Alianza, en el departamento de Valle.

La medida se aplicará en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira y Ocotepeque, además de los municipios de Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, hasta llegar a El Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida.

Copeco anuncia alerta verde en ocho departamentos de Honduras

De igual manera, Copeco informó que se extiende la alerta verde por 24 horas a partir de las 12:00 del mediodía de este martes 30 de septiembre en los departamentos de Comayagua, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Copán y Santa Bárbara.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) detalló que la presencia de una vaguada en superficie estará generando cielo nublado y precipitaciones dispersas en la mayor parte del territorio nacional. Se prevén lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, con los acumulados más significativos en las zonas del suroccidente, centro y sur del país.

Las autoridades instaron a la población que reside en zonas vulnerables a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a tomar medidas de prevención, especialmente en áreas cercanas a ríos y quebradas propensas a desbordamientos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias