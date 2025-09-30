Crecida del río Ulúa pone en alerta a Pimienta, Potrerillos, Villanueva y otros municipios

San Pedro Sula, Honduras.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró este martes alerta amarilla en cuatro departamentos del país y en varios municipios cercanos al río Ulúa, así como en el municipio de Alianza, en el departamento de Valle.

La medida se aplicará en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira y Ocotepeque, además de los municipios de Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel, en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito, en Yoro, hasta llegar a El Ramal del Tigre, en Tela, Atlántida.