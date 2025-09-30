Copeco anuncia alerta verde en ocho departamentos de Honduras

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró alerta verde por 24 horas en ocho departamentos del país y en el municipio de Alianza, Valle.
La medida entró en vigencia a partir de las 11:00 p. m. del lunes 29 de septiembre de 2025. Los departamentos bajo esta disposición son: La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Comayagua y Francisco Morazán.
De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la alerta se debe al desplazamiento y remanentes de una onda tropical, sumados a la presencia de una vaguada en niveles medios de la tropósfera y al ingreso de viento y humedad provenientes tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.
🟢🟢COPECO EMITE ALERTA VERDE PARA OCHO DEPARTAMENTOS Y PARA EL MUNICIPIO DE ALIANZA, VALLE🟢🟢 pic.twitter.com/OYlQCHVNRB— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 30, 2025
Estas condiciones favorecerán la formación de lluvias dispersas de moderadas a fuertes y chubascos en las regiones occidente, suroccidente, centro, sur, oriente y en sectores montañosos del norte.
Para el resto del territorio nacional se prevén precipitaciones débiles y dispersas, así como cielos mayormente nublados.
Cenaos desde días atrás vaticinó el ingreso de la onda tropical para esta fecha en el marco del feriado de la Semana Morazánica. Se espera que para el viernes 3 de octubre ingrese otra onda tropical al territorio nacional.
El país se encuentra en la temporada ciclónica en el océano Atlántico, la cual inició desde el pasado 1 de junio y culminará el 30 de noviembre.