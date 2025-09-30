Copeco anuncia alerta verde en ocho departamentos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró alerta verde por 24 horas en ocho departamentos del país y en el municipio de Alianza, Valle. La medida entró en vigencia a partir de las 11:00 p. m. del lunes 29 de septiembre de 2025. Los departamentos bajo esta disposición son: La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Comayagua y Francisco Morazán.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la alerta se debe al desplazamiento y remanentes de una onda tropical, sumados a la presencia de una vaguada en niveles medios de la tropósfera y al ingreso de viento y humedad provenientes tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.

