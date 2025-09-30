  1. Inicio
  2. · Honduras

Copeco anuncia alerta verde en ocho departamentos de Honduras

Copeco declaró alerta verde por 24 horas en ocho departamentos y en Alianza, Valle, debido a lluvias y chubascos previstos.

Copeco anuncia alerta verde en ocho departamentos de Honduras

Departaamentos en alerta verde, según Copeco.

 Foto: COPECO
Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró alerta verde por 24 horas en ocho departamentos del país y en el municipio de Alianza, Valle.

La medida entró en vigencia a partir de las 11:00 p. m. del lunes 29 de septiembre de 2025. Los departamentos bajo esta disposición son: La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Comayagua y Francisco Morazán.

Clima en Honduras hoy 30 de septiembre: lluvias por onda tropical y vaguada

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la alerta se debe al desplazamiento y remanentes de una onda tropical, sumados a la presencia de una vaguada en niveles medios de la tropósfera y al ingreso de viento y humedad provenientes tanto del mar Caribe como del océano Pacífico.

Estas condiciones favorecerán la formación de lluvias dispersas de moderadas a fuertes y chubascos en las regiones occidente, suroccidente, centro, sur, oriente y en sectores montañosos del norte.

Para el resto del territorio nacional se prevén precipitaciones débiles y dispersas, así como cielos mayormente nublados.

Cenaos desde días atrás vaticinó el ingreso de la onda tropical para esta fecha en el marco del feriado de la Semana Morazánica. Se espera que para el viernes 3 de octubre ingrese otra onda tropical al territorio nacional.

El país se encuentra en la temporada ciclónica en el océano Atlántico, la cual inició desde el pasado 1 de junio y culminará el 30 de noviembre.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias